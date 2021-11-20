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Aktüel Tekfur ne demek? Tekfur kelimesinin kökeni
Aktüel

Tekfur ne demek? Tekfur kelimesinin kökeni

Tekfur Ermeniceden alıntı bir sözcük olup Osmanlı Türkçesinde Hıristiyan hükümdarlara verilen bir sandır.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 09:29:00 -
Tekfur ne demek? Tekfur kelimesinin kökeni

Tekfur, Bizans İmparatorluğu döneminde vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hristiyan beylerine verilen genel ad.

Ermeniceden alıntı bir sözcük olan tekfur Osmanlı Türkçesinde Hristiyan hükümdarlara verilen bir sandır. Aslı Takavor, anlamı ise "taç taşıyan"dır. Bizans İmparatorluğu'nda merkez dışındaki şehirlerin müstakil valilerine Tekfur adı verilirdi. Bu kişilerin idari ve askeri vazifeleri vardı. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında Tekfurlarla çok sıkı münasebet kuruldu. Tekfurlar Türk akınlarından korunup, istiklallerini muhafaza etmek için Türklere çok miktarda vergi verirlerdi.

Tekfurların bazıları durumlarını muhafaza edebilmek için Türk kumandan ve beyleriyle akraba olma yollarına başvururlardı. Bu sebepten ekserisi kızlarını Türk kumandan veya oğullarına gelin verirlerdi. Bu tekfurların içinden Müslüman olanlar da oldu. Bunlardan Harmankaya Tekfuru Köse Mihal en meşhurudur. Osmanlı Devletine ve İslamiyete hizmetlerde bulundu. Bizans İmparatorluğu yıkılınca tekfurluk tarihe karıştı.

 

 

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