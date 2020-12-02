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Spor Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'nın iki sporcusuna sponsor desteği
Spor

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'nın iki sporcusuna sponsor desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-02 12:22:01 -
Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'nın iki sporcusuna sponsor desteği

ANKARA (AA) - Olgar, Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı sporcuları Ebru Bulgurcu ve Fatih Karataş'a sponsor oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Olgar, 2021 yılında Tokyo’da düzenlenecek Paralimpik Oyunları’nda Türkiye adına mücadele edecek iki para tenisçiye spor ürünleri ile destek olacak.

Olgar'ın iki milli sporcuya sağlayacağı destek ile "Hayaller için engeller yok." mesajı verilecek.

"Spor engelli bireyler için yaşama tutunma aracıdır" diyen para tenisçi Ebru Bulgurcu, 2010 yılında teklerde ve çiftlerde katıldığı turnuvalarda aldığı uluslararası ve ulusal şampiyonluklarıyla milli sporcu olmaya hak kazandı.

Uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları bulunan Fatih Karataş ise Tokyo Paralimpik Oyunları’na "Quad" kategorisinde katılan ilk Türk sporcu olmak için hazırlıklarını sürdürüyor.


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