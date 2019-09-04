Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası B Grubu son maçında İspanya’ya 76-61’lik skorla yenilen Türkiye, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası B Grubu son maçında İspanya’ya 76-61’lik skorla yenilen Türkiye, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Polonya’nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota veren şampiyonada Türkiye, B Grubu’ndaki beşinci ve son maçında İspanya ile karşılaştı. Milliler, ilk yarısını 29-45 geride tamamladığı mücadelede İspanya’ya 76-61 mağlup oldu. B Grubu’nu İspanya’nın ardından 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada bitiren milliler, çeyrek finaldeki rakibi A Grubu’nun üçüncüsü İtalya oldu.

Türkiye-İtalya karşılaşması 6 Eylül Cuma günü TSİ 19:30’da başlayacak. Ay-yıldızlılar maçı kazanması halinde 2020 Tokyo vizesini garantileyecek.

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