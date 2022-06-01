Tekerlek bile bu kadar dönmüyor! Yumruk ikiyüzlülüğü

Yargının verdiği kararlar üzerinden hükümet aleyhine sürekli yalan haberlere imza atan CHP yandaşı Sözcü Gazetesi’nin oyunu bir kez daha bozuldu. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu Sözcü ve Milli Gazete’nin ‘yumruk’lu saldırıları ilişkin dikkat çeken manşetlerini tek tek deşifre etti.

Milli Gazete, Taner Yıldız’a yumruklu saldırıyla alay etmişti

Sözcü ve Milli Gazete’nin Taner Yıldız ve Kemal Kılıçdarğlu’na yönelik yaptığı ‘ikiyüzlü’ tutum sergileyen haberlerini eleştiren Ali İhsan Karahasanoğlu, “Milli Gazete, ‘Yeni moda, burun kırmak!...’ diye alaya aldı. Muhafazakar bir bakana yapılan saldırıyı Milli Gazete kınayacağına alay ederek yazmıştı.” hatırlatmasında bulundu.

Yandaş Sözcü’nün ‘ikiyüzlü’ tutumunu böyle anlattı

CHP yandaşı Sözcü’nün Taner Yıldız’a saldırıyla ilgili haberlerini hatırlatarak değerlendirmesini sürdüren Karahasanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sözcü, ‘AKP’nin ‘gerilim siyaseti’ ülkeyi bu hale getirdi. Şehit cenazesinde Bakan’a yumruk’ başlığını kullanmıştı. Sözcü’nün manşetine göre bakan Taner Yıldız’a yumruk atanın bir suçu yok aslında. Yumruk atana aslında madalya takmak lazım. Kılıçdaroğlu’na yumruklu saldırıya ilişkin herhangi bir internet sitesinde ‘Al sana PKK ile görüşme… Al sana HDP ile görüşme… Al sana şehidin karşılığı yumruk’ diyerek yumruğu salladı diye, bir tane Allah’ın kulu, böyle bir ifade kullandı mı? Şiddeti övecek şekilde böyle bir ifadeyi kullanan insan Türkiye’de çıktı mı, dünya da çıktı mı? Çıkabildi mi? Çıkmaması gerekir. Şiddeti hiçbir şekilde tasvip etmemiz gerekir ama kendileri bunu yaptılar, bakanlara karşı hem de…”