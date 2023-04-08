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Spor Teker teker anlattı Selçuk İnan’dan müthiş Fatih Terim itirafları
Spor

Teker teker anlattı Selçuk İnan’dan müthiş Fatih Terim itirafları

Yeniakit Publisher
2023-04-08 13:35:00 -
Teker teker anlattı Selçuk İnan’dan müthiş Fatih Terim itirafları

Galatasaray’ın eski futbolcusu teknik direktör Selçuk İnan, geçen sezon sarı kırmızılılarda yaşanan olaylar ve Fatih Terim hakkında bir konuştu pir konuştu.

Galatasaray'da 9 sezon oynayan ve efsaneleri arasına giren Selçuk İnan, Socrates'e açıklamalarda bulundu. Teknik direktör İnan, geçen sezon sarı kırmızılılarda yaşanan olaylar hakkında konuştu.

"Yeniden yapılanma sizin kararınız mıydı yoksa yönetim ve Fatih Terim'in verdiği bir karar mı?" sorusuna İnan şöyle yanıt verdi:

“Yönetimin kararıyla ortaklaşa hareket etmişlerdi. O dönem yapılması gereken o diye düşünülmüştü. Sorunlar hep vardı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da sorunlar hep vardı ama halının altına süpürülmüştü. Samimi gibi gözüküyordu herkes ama değilmiş. Galatasaray'da oynamak kolay değil. Bizim aldığımız oyuncuların hemen şampiyonluğa odaklanması ve şampiyonluğu hedeflemesi çok kolay değildi. İşler kötü gittiğinde ayrılık olacağını bilseydi Fatih Terim, buna izin vermezdi, daha tecrübeli daha önemli oyuncular istenebilirdi.

Galatasaray'a daha önemli isimler gelmişti daha öncesinde, ama son antrenör dönemimde Galatasaray'da böyle bir şey olmasın dediler, Galatasaray'ın kurtuluşu olsun dediler, Türkiye'de istikrar geri planda olduğu için böyle bir şey yaşadık. Gerçekçi değildi açıkçası.

Ben 2 sene üst üste şampiyon oldum beni de istemeyen taraftarlar vardı. İnsanlar sıkılıyor. Türkiye'de tüketen bir toplum olduğu için insanlar sizi gördükçe sıkılmaya başlıyor. Hoca bu projeye inanmıştı. Kendine çok inanıyordu. Hocam emin miyiz? diye soruyordum. Ama Fatih hocam gerçekten buna emindi, hoca buna inanmıştı gerçekten, bunu yapabilecek tek biri vardı Fatih Terim idi, onu öyle ikna ettiler, arkasında durduk hocamızın. Ama olmadı."
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