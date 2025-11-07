  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe ile görüştü: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Hakemler ve kulüp başkanı gözaltında

İstanbul’da protesto edilecek! Camilerde Atatürk için mevlit dayatmasına tepki

Yüzyılın Konut Projesi’ne büyük ilgi! Başvurular başlamadan telefonlar kilitlendi, çağrılar ikiye katlandı!

F-35’ten bile daha az maliyetli! Polonya ve Romanya hava sahasına Türk gözü

Bir bu eksikti! Yapay zekalı bakan ve milletvekili tartışması

Samsun’da kalp hastası adam için ambulans helikopter havalandı: Akıllara 90’lardaki skandal geldi

Elden para isteyip karşı çıkan hasta yakınını dövdüler! O hastaneye soruşturma!

İsrail hapishanesindeki Filistinli esire yapılan tecavüzü ortaya çıkarmıştı! Eski başsavcıya verilen ceza belli oldu

Paris’te İsrail konseri karıştı! Yeryüzünde onlara rahat yok
Yerel Tekel büfeyi demir sopalarla basıp darp ettiler!
Yerel

Tekel büfeyi demir sopalarla basıp darp ettiler!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tekel büfeyi demir sopalarla basan bir grup işletmeciyi darp etti.

Olay, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi’ndeki bir tekel büfede meydana geldi. İddiaya göre, dükkan binası sahibinin, tekel büfeyi işleten B.U.G.’nin iş yerini boşaltmasını istemesi üzerine başlayan anlaşmazlık gerginliğe dönüştü. Dükkan sahibi ve yakınlarının bulunduğu bir grup şahıs, tekel büfeye gelerek B.U.G.’ye demir sopalarla saldırdı. Başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalan B.U.G. hastaneye kaldırıldı. Yaralının başına 9 dikiş atılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Saldırıyla ilgili polis tarafından yapılan çalışmada, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi’ndeki bir tekel büfede meydana geldi. İddiaya göre, dükkan binası sahibinin, tekel büfeyi işleten B.U.G.’nin iş yerini boşaltmasını istemesi üzerine başlayan anlaşmazlık gerginliğe dönüştü. Dükkan sahibi ve yakınlarının bulunduğu bir grup şahıs, tekel büfeye gelerek B.U.G.’ye demir sopalarla saldırdı. Başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalan B.U.G. hastaneye kaldırıldı. Yaralının başına 9 dikiş atılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Saldırıyla ilgili polis tarafından yapılan çalışmada, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fal, büyü ve muska Sosyal Medya’dan saldırıyor! İş işten geçmeden özeleştiri yapmamız gerekiyor
Fal, büyü ve muska Sosyal Medya’dan saldırıyor! İş işten geçmeden özeleştiri yapmamız gerekiyor

Gündem

Fal, büyü ve muska Sosyal Medya’dan saldırıyor! İş işten geçmeden özeleştiri yapmamız gerekiyor

İstanbul'da hareketli saatler! Silahlı saldırı son anda önlendi
İstanbul'da hareketli saatler! Silahlı saldırı son anda önlendi

Gündem

İstanbul'da hareketli saatler! Silahlı saldırı son anda önlendi

İsrail sorusu soran İtalyan gazeteci işten kovuldu: Rusya bir ülkeyi işgal etti İsrail ise saldırıya yanıt verdi
İsrail sorusu soran İtalyan gazeteci işten kovuldu: Rusya bir ülkeyi işgal etti İsrail ise saldırıya yanıt verdi

Dünya

İsrail sorusu soran İtalyan gazeteci işten kovuldu: Rusya bir ülkeyi işgal etti İsrail ise saldırıya yanıt verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23