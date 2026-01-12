  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü
Gündem

Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Halep'i terör işgalinden kurtaran Suriye Ordusu mensubu silahlı kişilerin, çatışmada öldürdükleri PKK/SDG’li keskin nişancı bir kadın teröristin cansız bedenini binanın 3. Katından aşağı atmıştı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde yer alan ve isminin Deniz olduğu öğrenilen teröristin ölümü SDG’liler kadar Fransızları da üzdü.

Suriye Ordusu'na bağlı silahlı kişilerin Halep’i işgalden kurtarma operasyonu sırasında bir kadın teröristin kendilerine ateş açması üzerine bir binaya operasyon düzenledi. Uzun süren çatışma sonrası kadın terörist öldürülürken, teröristin cesedinin binanın üçüncü katından aşağı atıldığı görüntüler sosyal medyada on binlerce kez izlendi. İsminin ‘Deniz’ olduğu öğrenilen kadının bir keskin nişancı olduğu ve ölmeden önce Suriye askerlerine yüzlerce kez ateş ettiği de ortaya çıktı.

Teröristin ölümü SDG’liler kadar Fransızları da üzdü. Fransız Milletvekili Thomas Portes, kadın terörist hakkında açıklama yaptı.

Portes, “Bu görüntüler dayanılmaz. Bu bir savaş suçudur. Fransa Kürt halkının yanındadır” diyerek teröristlerle tüm Kürtleri aynı kefeye koydu.

Gündem

SDG’yi kovan Şam yönetiminden o ülkelere teşekkür mesajı

Gündem

Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

Dünya

Halep'te kirli tuzak deşifre oldu: Hastaneyi terör karargahına çevirmişler!

