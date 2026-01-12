Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü

Suriye Ordusu'na bağlı silahlı kişilerin Halep’i işgalden kurtarma operasyonu sırasında bir kadın teröristin kendilerine ateş açması üzerine bir binaya operasyon düzenledi. Uzun süren çatışma sonrası kadın terörist öldürülürken, teröristin cesedinin binanın üçüncü katından aşağı atıldığı görüntüler sosyal medyada on binlerce kez izlendi. İsminin ‘Deniz’ olduğu öğrenilen kadının bir keskin nişancı olduğu ve ölmeden önce Suriye askerlerine yüzlerce kez ateş ettiği de ortaya çıktı.

Teröristin ölümü SDG’liler kadar Fransızları da üzdü. Fransız Milletvekili Thomas Portes, kadın terörist hakkında açıklama yaptı.

Portes, “Bu görüntüler dayanılmaz. Bu bir savaş suçudur. Fransa Kürt halkının yanındadır” diyerek teröristlerle tüm Kürtleri aynı kefeye koydu.