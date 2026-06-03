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Gündem Tekel bayi önünde polise bıçaklı saldırı girişimi: 3 ayyaş saldırgan enselendi
Gündem

Tekel bayi önünde polise bıçaklı saldırı girişimi: 3 ayyaş saldırgan enselendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tekel bayi önünde polise bıçaklı saldırı girişimi: 3 ayyaş saldırgan enselendi

Çankırı'da alkollü oldukları iddia edilen şahıslar, tekel bayii önünde kendilerini uyaran sivil polis memuruna bıçakla saldırdı.

 

Olay, Abdülhalik Renda Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki bir tekel bayisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tekel bayisinden çıkan alkollü şahıslar çevrede gürültü yaptı. Gürültü üzerine şahısları uyarmak isteyen bir sivil polis memuru, şüphelilerin bıçaklı saldırı girişimiyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle şahıslar kontrol altına alındı. Olayda polis memuru yaralanmazken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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