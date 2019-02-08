Tekafüle önem verilmeli
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, tekâfül (İslami sigortacılık) tarafında büyümeye odaklandıklarını belirtti.08 Şubat 2019 Cuma 11:46
BUĞRA KARDAN
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, tekâfül (İslami sigortacılık) tarafında büyümeye odaklandıklarını belirtti.
Tekâfüle önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Göktaş, şunları kaydetti: “Direkt ya da en direkt bu işe girmeliyiz. Çünkü bu işin bir karşılığı var. Tekâfül mantığında ödenen sigorta primlerini bir havuzda toplanır. O primler ödemeyi yapanlara mutlaka ve mutlaka geri döner. İşte bu anlayışla tekâfülü büyütmeliyiz ki katılım bankacılığının dilediği fonlar devreye girsin. Ve faizsiz çalışan şirketler birleşsin ki katılım holdingler hayat bulsun.”
YORUM YAZ