Tekafüle önem verilmeli

BUĞRA KARDAN

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, tekâfül (İslami sigortacılık) tarafında büyümeye odaklandıklarını belirtti.

Tekâfüle önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Göktaş, şunları kaydetti: “Direkt ya da en direkt bu işe girmeliyiz. Çünkü bu işin bir karşılığı var. Tekâfül mantığında ödenen sigorta primlerini bir havuzda toplanır. O primler ödemeyi yapanlara mutlaka ve mutlaka geri döner. İşte bu anlayışla tekâfülü büyütmeliyiz ki katılım bankacılığının dilediği fonlar devreye girsin. Ve faizsiz çalışan şirketler birleşsin ki katılım holdingler hayat bulsun.”