Tek tek sıraladı... İşte KK'nın ve CHP'nin millete verip de tutmadığı sözler

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Twitter hesabından yeni bir video paylaştı.

"Ben 90 saniyede bu kadar tutulmayan sözden bahsedebildim. Sizin hatırladıklarınız var mı, varsa hangileri?" notuyla bir video yayınlayan Kadak, CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun millete verip de tutmadığı sözleri sıraladı.

Kadak çektiği videoda "Verdiği sözleri tutmama rekoruna sahip olan Kılıçdaroğlu ve CHP, söz kelimesini kampanyalarının ana mottosu yaptı. Berbat bir fikir çünkü her baktığımızda aklımıza tutamadıkları sözler geliyor. Mesela, 'CHP'ye oy verene traktör bedava!' demişlerdi. Verdiler mi, tabii ki hayır. Seçimlerden önce 'Hiçbir işçinin kılına dokunmayacağız' demişlerdi. Fakat seçimin hemen akabinde 13 bin kişiyi işten çıkardılar. İBB'de 21 bin kişinin işine son verilirken, 53 bin kişi istihdam edildi. Bunların kimisi de PKK uzantılı" ifadelerini kullandı.