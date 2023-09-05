Tek tek açıklandı! O 24 ilde 7 büyüklüğünde deprem bekleniyor

Jeoloji Mühendisleri Odası, Türkiye’nin deprem kuşağında yer alan 24 ilde risk değerlendirmesi yaptı. Bu illerde 7 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Edinilen bilgilere göre; Jeoloji Mühendisleri Odası, fay hattının altından geçtiği 24 ilde jeolojik, jeofizik ve jeoteknik incelemeler gerçekleştirdi. Bu iller arasında Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari bulunuyor.

Kütahya, Aksaray ve Sakarya gibi fay hattının üzerinde kurulmuş şehirlerin de raporlarını hazırlayan Oda; Bursa, İzmir ve Bolu için ise deprem riski çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin birçok şehri aktif fay hatlarının üzerinde ve çevresinde altında Marmara Bölgesi, İstanbul ve İzmir en yüksek deprem riskine sahip iller olarak öne çıkıyor. Özellikle İstanbul için deprem alarmı verilirken Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ da tehlike altındaki iller arasında sayılıyor.

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