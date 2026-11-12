Tek şikâyetten 589 milyon liralık para hareketliliği çıktı

Aksaray merkezli İstanbul, Gaziantep ve Ardahan'daki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı siber hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmanın MASAK ile yaptığı çalışma ve HTS kayıtlarında yapılan inceleme ve analizler sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında toplam 589 milyon lira para hareketliliği tespit edildi, hesaplara bloke konuldu.

Soruşturma, Aksaray'da bir vatandaşın şikâyetiyle başladı. Edinilen bilgiye göre vatandaş, kredi çektiği ve borcunun olduğu belirtilerek bankadan arandı; tanımadığı kişiler tarafından adına kredi çekildiğini anlayınca şikâyetçi oldu.

Çalışma başlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli hırsızlık suçunu işleyen şüphelileri tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı çalışmada 7 ayrı şüpheliye ulaşıldı.

İstanbul, Gaziantep ve Ardahan'da 7 adrese eş zamanlı operasyon

Teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan Aksaray Jandarma ekipleri, İstanbul'da 3, Gaziantep'te 2 ve Ardahan'da 2 adres olmak üzere toplam 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu, 4 adet SIM kart, 2 adet USB flash bellek ve 1 adet SSD depolama birimi ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.M. (26), Y.A.K. (19), K.Y. (24) ve J.K. (19) isimli şüpheliler, Aksaray İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Hâkim karşısına çıkarılan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.