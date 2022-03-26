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Vücudunun büyük bölümünü çıplak hale getirip teşhir eden Hadise, uzun süredir sapık bir hayranı ile mücadele ediyor. Hadise, 49 yaşındaki sapık Ümit S.'nin, kendisine yeni bir mektup göndermesi sebebi ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hadise, 49 yaşındaki Ümit S. için, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor." ifadelerini kullanmıştı. Hadise'nin ilk şikayeti neticesinde Ümit S.'ye 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Sapık hayran, 3 bin 300 TL'lik adli para cezasına çarptırılmıştı.

Aynı sapık yeniden dadandı!

Hayranının, Hadise'ye bir taciz mektubu daha gönderdiği öğrenildi. Hadise, kendisine gelen mektupta, "Sevgili çiçeğim, bu mektup beni ya hapse ya seninle evliliğe götürecek." ifadelerinin yer aldığını aktardı.

Hadise'nin şikayeti üzerine, Ümit S. hakkında, "tehdit, cinsel taciz ve huzur bozma" suçlarından yeniden dava açıldı.

Hadise'nin giyim-kuşamı, "Tek sapık o mektupları yazan mı, yoksa bacağını, göğsünü açıp oturan da mı sapık?" sorusuna sebep oldu.