  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tek sapık o mektupları yazan mı, yoksa bacağını, göğsünü açıp oturan da mı sapık?
Gündem

Tek sapık o mektupları yazan mı, yoksa bacağını, göğsünü açıp oturan da mı sapık?

Uzun süredir 49 yaşında bir sapık hayranı ile mücadele eden Hadise'nin giyim-kuşamı, "Tek sapık o mektupları yazan mı, yoksa bacağını, göğsünü açıp oturan da mı sapık?" sorusuna sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 22:49:00 - 2022-03-26 23:14:55
Tek sapık o mektupları yazan mı, yoksa bacağını, göğsünü açıp oturan da mı sapık?

 Yeniakit.com.tr 

Vücudunun büyük bölümünü çıplak hale getirip teşhir eden Hadise, uzun süredir sapık bir hayranı ile mücadele ediyor. Hadise, 49 yaşındaki sapık Ümit S.'nin, kendisine yeni bir mektup göndermesi sebebi ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hadise, 49 yaşındaki Ümit S. için, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor." ifadelerini kullanmıştı. Hadise'nin ilk şikayeti neticesinde Ümit S.'ye 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Sapık hayran, 3 bin 300 TL'lik adli para cezasına çarptırılmıştı.

Aynı sapık yeniden dadandı!

Hayranının, Hadise'ye bir taciz mektubu daha gönderdiği öğrenildi. Hadise, kendisine gelen mektupta, "Sevgili çiçeğim, bu mektup beni ya hapse ya seninle evliliğe götürecek." ifadelerinin yer aldığını aktardı.

Hadise'nin şikayeti üzerine, Ümit S. hakkında, "tehdit, cinsel taciz ve huzur bozma" suçlarından yeniden dava açıldı.

Hadise'nin giyim-kuşamı, "Tek sapık o mektupları yazan mı, yoksa bacağını, göğsünü açıp oturan da mı sapık?" sorusuna sebep oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay