Tek püf noktası sıcak su: Sünger kek nasıl yapılır? Kabardıkça kabaran sünger kek tarifi!

Sünger Kek Nasıl Yapılır? İçin Malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Kabartma tozu

Vanilya

Tam buğday unu aldığı kadar (yaklaşık 2 su bardağı kadar)

Sünger Kek Nasıl Yapılır?

Şeker ve yumurta çırpılır süt sıvı yağ eklenir çırpılır. En son kabartma tozu ve un eklenir unu az az ekleyip muhallebi kıvamında bir kek hamuru hazırlanır. Yağlanmış tepsiye hamur dökülür ve 180 derecede yaklaşık 35 dakika kadar pişirilir.

Kek yaparken su kullanılır mı?

Bir kek harcı hazırlarken süt kullanırsanız daha akışkan bir harca sahip olur. Piştikten sonra daha kabarık, puf puf olmuş bir kek elde edersiniz. Yoğurt kullanırsanız da içi hafif ıslak kıvamlı, daha yoğun lezzetli kekler elde etmiş olursunuz.

Keklerinizi hazırlarken süt ve yoğurt kullanımı arasındaki temel farkların neler olduğunu merak ediyorsanız sizi şuradan alalım: Neden Bazı Kek Tariflerinin İçinde Yoğurt Bazılarında Süt Kullanırız?

Kek harcından yoğurt ya da sütü çıkardığımızda geriye alternatif birkaç malzeme kalıyor aslında. Portakal suyu gibi meyvelerin suları, çay ya da su ilave etmek. En basiti su eklemek aslında. Keklerinizin içerisine su ilave etmeniz durumunda keklerinizin daha süngerimsi bir kıvamda piştiğini de gözlemeyeceksiniz. Kek harcına su herhangi bir lezzet katmıyor. O yüzden kekin içerisine mutlaka bir aromatik malzeme ilave etmek gerekebilir. Bu malzeme ne derseniz de hemen örneklendirelim. Suyla hazırladığınız keklere; limon kabuğu, portakal, çikolata, kakao, vanilya kullanmak şahane bir lezzet katacaktır.

Suyla hazırlanan keklerin bir diğer özelliği de daha uzun süre tazeliklerini koruyabiliyor olmaları. İçerisinde süt ürünleri olmadığı için dayanma süreleri daha da uzun olabiliyor. Kek tariflerinizde su kullanacağınız zaman tarifte belirtilen süt ya da yoğurt miktarı kadar ilave etmenizi öneririz.

Suyla Yapılan Pamuk Kek Tarifi İçin Malzemeler

4 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağıun

1 su bardağı nişasta

1 çay bardağı sıcak su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Suyla Yapılan Pamuk Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurtanın sarısı ve beyazını ayırın. Şekerin yarısını yumurtanın sarısına diğer yarısını da beyazına ekleyin. İkisini de ayrı ayrı çırpın. Sarıları rengi açılana kadar, beyazları da katılaşana kadar çırpın. Yumurtanın sarısına bir çay bardağı sıcak su ekleyin ve yumurtaların pişmemesi için hızlıca karıştırın. Daha sonra sıvıyağ, un, nişasta, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek karıştırın. Yumurta beyazını da azar azar bir spatula yardımıyla ekleyerek karışıma yavaş hareketlerle iyice yedirin. Homojen bir kıvam elde edince yağlanmış kek kalıbına harcı aktarın. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde 30-40 dakika arası pişirin. Fırından alıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Kek tamamen soğuduktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis edin. Afiyetler olsun!