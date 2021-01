Tek parti faşizmini özleyenler var

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yalova, Kırklareli, Edirne, Sakarya ve Çanakkale 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Kongrelerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları dile getirdi: “42 il kongresini tamamladık. İnşallah şubat sonuna kadar tüm il kongrelerini yaparak, 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıklarımızı nihayete erdireceğiz. AK Parti’yi, 2001 yılı Ağustos ayında kurduğumuzda, milletimiz bize hem geçmişin eksiklerini tamamlama hem de geleceği inşa görevi vermişti. Girdiğimiz 15 seçimin tamamında AK Parti’yi sandıktan birinci çıkaran milletimize şükranlarımı, demokraside ve ekonomide yaptığımız hizmetlerle ortaya koyduk.”



Bin yıla bedel 18 yıl



Türkiye’yi 18 yılda, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5-10 katı hak ve özgürlük açılımlarıyla, yatırımlarla ve projelerle donatırken milli iradenin üstünlüğüne sıkı sıkıya sahip çıktıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Hamdolsun milletimiz de girdiğimiz her zorlu mücadelede, 15 Temmuz’da olduğu gibi yanımızda yer alarak, bize istikamet göstererek, destek ve cesaret vererek her daim vefasını gösterdi. ‘Davası hak olanın yardımcısı Hak’tır, hak olan davada zafer de muhakkaktır’. Bu anlayışla, bu kutlu çatı altında görev yapmış her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.”

83 milyon vatandaşı kUcakladık



AK Parti’nin kapılarının herkese sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları anlattı: “AK Parti, 83 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayacak gönül genişliğine, hizmet şevkine, mücadele hacmine sahip bir partidir. 365 gün 7/24 çalışarak AK Parti’nin milletimizin umutlarına, beklentilerine, hayallerine layık şekilde faaliyet göstermesini temin edeceğiz. Türkiye’yi yeniden eski kriz, baskı ve sefalet günlerine döndürmenin hesaplarını yapanlara meydanı asla bırakmayacağız. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda, elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların alın teri, milyonların emeği ve azmi, milyonların kanı vardır. Malazgirt’ten bugüne millet olarak mücadelesiz geçen tek bir günümüz yoktur.



Tek parti faşizanları kol geziyor



“Rahmetli Menderes’in öncülüğünde geçtiğimiz, milletin değerlerine dayalı çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hâlâ özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. Rahmetli Özal’ın, Türkiye’yi dünyanın en itibarlı ve seçkin ülkeleri arasına sokmak için başlattığı reformları kabullenemeyenlerin yaşadıkları savrulmaları da biliyoruz. Ve nihayet AK Parti’nin 18 yıllık iktidarında, Türkiye’yi demokraside ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini kapatanları, kulaklarını tıkayanları, kalplerini karartanları da biliyoruz.”



Vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin ve bu melanetleri ülkenin başına saranların oyunlarını boşa çıkararak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını sürdürdüklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:



Milli irade düşmanları çok bekler



“Yıllarca iktidarı sandıkta değil de perde gerisinde yazılan senaryolarda kendilerine biçilen roller üzerinde elde etmeye çalışanların, milli irade düşmanlığının sebebi işte budur. Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin eskiden olduğu gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler, hiç kusura bakmasınlar daha çok beklerler. Yakın tarihimizin en köklü yönetim reformunu yaparak, milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek inşallah bu yolu tamamen kapattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde milletin yarısından fazlasının desteğini alamayan hiç kimseye ülkenin yönetimi teslim edilemeyecektir. Milletin gönlüne girmenin yolu da onun değerleriyle barışık olmaktan, ona umut vermekten, program ve projeleriyle göz doldurmaktan geçiyor.



Türkiye'yi dünya yıldızı yapacağız



“Milletin karşısına 18 yıllık hizmet ve eser ile çıkıyoruz. Bununla yetinmiyor 2023 hedeflerimizle, 2053 vizyonumuzu, 2071 hayallerimizi konuşuyoruz. İçinden geçtiğimiz şu dönemde, sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye’yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üst seviyesine çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Varsa bizimle bu konularda rekabet edecek birileri, her türlü yarışa hazırız. Yalan ve iftira üzerine kurulu anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır. Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlaksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimizin ilk seçimde ağır bir ders vereceğini, Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyor ve buna inanıyoruz. Bunları kendi karanlıklarıyla kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz.”