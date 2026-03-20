Özgür Özel'in yalan balonu patladı: Muhittin Böcek fotoğrafla yalanladı! Karanlık pazarlıklar deşifre oldu

Milletin kaynaklarını hizmete değil, parti içi hesaplaşmalara ve şaibeli ilişkilere aktaran CHP zihniyeti, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in hakikati yüzlerine vurmasıyla sarsıldı. Bakan Gürlek’in, Özgür Özel’in Manisa’da bir benzinlikte gerçekleştirdiği gizemli görüşmeyi işaret etmesi, CHP genel merkezinde adeta deprem etkisi yarattı. Her fırsatta "şeffaflık" maskesi takan Özgür Özel’in, somut belgeler karşısında düştüğü çelişkili durum, partideki yönetim zafiyetini bir kez daha tescilledi.

Bakan Gürlek’in Özgür Özel’e yönelik benzinlik buluşması çıkışı sonrası CHP yönetiminde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Özgür Özel’in Muhittin Böcek için öne sürdüğü “Manisa’ya gitmedi” savunması çöktü.

Bakan Gürlek’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik Manisa’da benzinlik buluşması çıkışı sonrası CHP yönetiminde büyük bir panik yaşandı.

Özel’in Muhittin Böcek’i ziyaret için 4 milletvekilini görevlendirdiği ortaya çıktı.

SORU İŞARETLERİ

CHP Genel Başkanı Özel’in, verdiği röportajda görevden uzaklaşıtılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e atfen dile getirdiği “Söylenen tarihlerde o yerin yakınından bile geçmedim, Manisa’ya sadece miting için gittim” şeklindeki demeci bir dizi tartışmaya yol açtı.

BÖCEK'İN PAYLAŞIMI ÖZGÜR ÖZEL'İN SAVUNMASINI ÇÜRTTÜ

Bu açıklamayı bizzat Muhittin Böcek’in kendi sosyal medya paylaşımı çürüttü. Böcek’in 15 Ocak 2024 tarihli paylaşımında, CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek’i Manisa’da ziyaret ettiği ve bunu fotoğraflı şekilde kamuoyuna duyurduğu açıkça görülüyor. Bu paylaşım, Böcek’in söz konusu dönemde Manisa’da bulunduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

ÖZGÜR ÖZEL 4 MİLLETVEKİLİNİ GÖREVLENDİRDİ

Gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Özgür’ün bugünkü köşe yazısına göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarının Çorabatır CHP yönetimi harekete geçti. İddiaya göre Özgür Özel, Muhittin Böcek ile görüşmek üzere CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Sururi Çorabatır, Aliye Coşar ve Mustafa Erdem’i devreye soktu.

Yazıda yer alan bilgilere göre, milletvekillerinin Böcek’e “itirafçı olacağı” yönündeki iddiaları sorduğu ve görüşmenin bu çerçevede gerçekleştiği ifade edildi. Ayrıca milletvekillerinin aktardığına göre Böcek’in, “Genel başkanın ricası üzerine…” diyerek Manisa ziyaretine ilişkin dikkat çekici bir ifade kullandığı kayıtlara geçti.

Tüm bu gelişmeler, Özgür Özel’in kamuoyuna yansıttığı savunma ile ortaya çıkan somut veriler arasındaki çelişkiyi gündeme taşırken, CHP içinde yaşanan hareketliliğin de dikkat çekici boyutlara ulaştığı yorumlarına neden oldu.