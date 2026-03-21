Doğa
5
Yeniakit Publisher
16 bin yıldır kayıp orman denizin dibinde bulundu! Atlantis gerçek çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

16 bin yıldır kayıp orman denizin dibinde bulundu! Atlantis gerçek çıktı

Kuzey Denizi’nin derin ve karanlık sularının altında yatan, “Doggerland” adıyla bilinen tarih öncesi kara parçası, bilim dünyasını sarsan yeni bulgularla gündeme geliyor. Warwick Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen kapsamlı araştırmalar, bir dönem Büyük Britanya’yı Avrupa ana karasına bağlayan bu kayıp coğrafyanın, tahmin edilenden 16 bin yıl daha eskiye uzandığını ve son derece zengin bir ekosisteme sahip olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, Güney Doggerland’dan elde edilen sedimanter antik DNA (sedaDNA) örneklerini analiz ederek bölgenin çevresel yapısını dijital ortamda yeniden inşa etti. Araştırmanın başyazarı Robin Allaby, son buzul çağının yaklaşık 20 bin yıl önce sona ermesinin ardından, bölgenin tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde orman örtüsüyle kaplandığını açıkladı. Meşe, karaağaç ve fındık gibi ılıman iklim ağaçlarının 16 bin yıl öncesinden itibaren bölgede baskın hale geldiği tescillendi.

Çalışmanın en çarpıcı bulgusu ise, Kuzeybatı Avrupa'da yaklaşık 400 bin yıl önce neslinin tükendiği varsayılan, ceviz ağacı ile akraba 'Pterocarya' türüne ait DNA izlerine rastlanması oldu. Bu keşif, botanik tarihinin bilinen kronolojisini de kökten değiştirdi.

Uzun yıllar boyunca sadece Britanya Adaları’na geçiş sağlayan basit bir 'kara köprüsü' olarak görülen bu toprakların aslında Mezolitik dönem toplulukları için binlerce yıl boyunca merkezi bir yerleşim alanı olduğu anlaşıldı.

Yaban domuzu, geyik, kunduz ve ayı gibi yaban hayatı için zengin kaynaklar sunan bu devasa biyotop, yaklaşık 7 bin yıl önce sular altında kalana dek Avrupa’nın en önemli yaşam merkezlerinden biri olarak hizmet verdi. Bu yeni veriler, antik insanın göç yolları ve yerleşik hayata geçiş süreçlerine dair eksik parçaları tamamlıyor.

