CHP'li İBB'den vatandaşın cenazesine skandal muamele! Utandıran görüntüler
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait otobüsün vatandaşların cenazesini sokak ortasında bıraktığına dair ortaya çıkan görüntüler tepki topladı.
İstanbul’da sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kamuoyunu tam anlamıyla sarstı. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait bir cenaze nakil aracı, yakınlarının naaşını memleketlerine götürmek isteyen vatandaşları yol ortasında indirerek mağdur etti.
Görüntülerde, cenaze aracından indirilen vatandaşların büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadığı görülürken, tabutun da araçtan çıkarılması tepkilere neden oldu.
Yaşanan kriz üzerine Gaziosmanpaşa Belediyesi devreye girdi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’in talimatıyla bölgeye yeni bir otobüs yönlendirildi. Mağdur vatandaşlar ve tabut, güvenli şekilde araca alınarak yolculuklarına devam etmeleri sağlandı.
Olayın sosyal medyada hızla yayılması üzerine birçok kullanıcı duruma tepki gösterirken CHP'li İBB yönetimine eleştiriler arttı.