SON DAKİKA
Kirli propagandaya canlı yayında tokat: El Cezire sunucusu emperyalizmin aracı olmayı reddetti
Kirli propagandaya canlı yayında tokat: El Cezire sunucusu emperyalizmin aracı olmayı reddetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gazeteciliğin küresel bir operasyon aracına dönüştürüldüğü kirli düzende, vicdanın sesi galip geldi. El Cezire’nin deneyimli sunucusu, kanalın Amerika ve Siyonist İsrail’in elinde bir araç olmayı dayatan yayın politikasını reddederek canlı yayında istifasını verdi.

Küresel medyanın tarafsızlık maskesi, bir kez daha içeriden gelen onurlu bir itirazla düştü. El Cezire sunucusu, emperyalizmin ve Siyonist rejimin çıkarlarına hizmet eden yayın mekanizmasının bir parçası olmayı reddetti. Canlı yayın esnasında milyonların gözü önünde istifasını açıklayan sunucu, kalemini ve ekranını mazlum halkların aleyhinde bir silaha dönüştürmeyi kabul etmediğini tüm dünyaya ilan etti.

MÜSLÜMAN COĞRAFYADAKİ VAHŞETE SESSİZ KALMADI

İstifa kararının arkasındaki en temel gerekçe, Siyonist İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım ve bölge genelinde Müslüman ülkelere karşı girişilen sistematik saldırılar oldu. Sunucu, özellikle Gazze ve İran ekseninde tırmandırılan vahşete karşı kanal yönetiminin sergilediği yanlı tutumu ve sessizliği sert bir dille eleştirdi. Masum sivillerin katledilmesini perdeleyen "resmi senaryoları" yırtıp atan gazeteci, haysiyetini her türlü maddi menfaatin üzerinde tuttu.

EMPERYALİZMİN ARACI OLMAYI REDDETTİ

Paradan ve makamdan önce dürüstlüğü seçen sunucu, bu hamlesiyle sadece bir işten değil, aynı zamanda bir sessizlik sisteminden ayrıldı. Amerika ve İsrail’in bölgedeki kanlı ajandasına hizmet eden "kara propaganda" faaliyetlerini deşifre eden bu eylem, haysiyetli medyanın nasıl olması gerektiğini yeniden hatırlattı. Senaryonun vicdana ihaneti gerektirdiği noktada o senaryoyu reddeden bu tavır, küresel medya düzeninin kirli pazarlıklarını bir kez daha ifşa etti.

Yorumlar

Hakan

Onurlu bir duruş. Allah yolunu açık etsin. Mossad'a dikkat et.

ASABI

ONURLU INSAN ONURLU MUSLUMAN BOYLE OLUR BRAVOOO
