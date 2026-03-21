Hurda araçlarla ilgili önemli çağrı: 'Bu yapılırsa ekonomi canlanır'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Palandöken, 8 milyon hurda aracın trafikten çekilmesi ve borç yapılandırmasının hayata geçirilmesi halinde hem piyasaların canlanacağını hem de ekonominin rahatlayacağını söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomide yaşanan daralma ve esnafın artan yüküne dikkat çekerek, hurda araç teşviki ile borç yapılandırmasının eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Palandöken, bu iki adımın hem piyasayı canlandıracağını hem de devletin gelirlerini artıracağını vurguladı.

Türkiye’de trafikte yaklaşık 34 milyon araç bulunduğunu belirten Palandöken, bunların yaklaşık 8 milyonunun 20 yaş ve üzeri olduğunu ifade etti. Eski teknolojiye sahip bu araçların hem yüksek yakıt tüketimi hem de bakım maliyetleri nedeniyle ciddi bir ekonomik yük oluşturduğunu kaydeden Palandöken, “Artık tasarrufun konuşulduğu bir dönemdeyiz. Bu araçlar fazla yakıt tüketiyor, masrafı yüksek ve çevreye zarar veriyor. Dünya yeni nesil araçlara geçmişken biz hâlâ 30-40 yıllık araçları trafikte tutmaya çalışıyoruz” dedi.

Küresel ölçekte enerji krizinin derinleştiğini ve savaşların petrol fiyatlarını yukarı çektiğini belirten Palandöken, hibrit ve elektrikli araçların yaygınlaştırılmasının hem ekonomik hem de çevresel açıdan zorunlu hale geldiğini söyledi. Hurda araç teşvikinin devreye girmesiyle birlikte hem araç parkının yenileneceğini hem de otomotiv sektöründe hareketlilik yaşanacağını ifade etti.

Öte yandan esnafın yaşadığı finansal sıkıntılara da değinen Palandöken, özellikle e-haciz uygulamalarının piyasada ciddi bir tıkanmaya yol açtığını dile getirdi. “İnsanların bankadaki parasına ve mal varlıklarına el konuluyor. Böyle olunca ödeme yapmak isteyen bile yapamıyor. Biz vergi affı istemiyoruz, sadece borçların makul şekilde yapılandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Son yapılandırma sürecinde devletin yaklaşık 156 milyar lira tahsilat elde ettiğini hatırlatan Palandöken, benzer bir düzenlemenin yeniden uygulanmasının hem kamu gelirlerini artıracağını hem de esnafın nefes almasını sağlayacağını belirtti. Yapılandırmanın bir af olmadığını, borcun taksitlendirilerek ödenebilir hale getirilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Ekonomide son yıllarda yaşanan pandemi, deprem ve küresel krizlerin etkisinin biriktiğine dikkat çeken Palandöken, “Piyasa şu anda kilitlenmiş durumda. İnsanlar borçlarını ödeyemiyor, sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanamıyor, ilaç almakta zorlanıyor. Bu tabloyu düzeltmek için acil adımlar atılmalı” dedi.

Palandöken, hurda araç teşviki ve borç yapılandırmasının birlikte hayata geçirilmesi halinde hem üretimin artacağını hem de piyasada güven ortamının yeniden tesis edileceğini ifade ederek, “Ekonomiyi rahatlatacak bu adımlar gecikmeden atılmalı” çağrısında bulundu.