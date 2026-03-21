Doğalgaz krizi başladı!

AB Komisyonu, savaşın yol açtığı enerji krizine bağlı olarak AB ülkelerini doğal gaz depolama hedefini %80’e düşürmeye ve stokları kademeli doldurmaya çağırdı.

Avrupa Komisyonu, İran'a karşı başlatılan savaşın etkileri nedeniyle AB ülkelerini gaz depolama hedeflerini düşürmeye çağırıyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ülkelerini doğal gaz depolama hedeflerini %80’e düşürmeye ve depoları kademeli olarak yeniden doldurmaya başlamaya teşvik ediyor. Bu adımın, İran’a yönelik savaşın yol açtığı enerji arzındaki aksaklıklar karşısında talebi sınırlamayı amaçladığı belirtiliyor.

İngiliz Financial Times gazetesine göre, AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen, üye ülkelere gönderdiği bir mektupta, gaz depolama tesislerinin doluluk hedefinin %80’e çekilmesini tavsiye etti. Bu oran, önceki resmi hedefe kıyasla yaklaşık 10 puan daha düşük. Jorgensen, bu adımın “dolum sezonuna mümkün olduğunca yakın bir zamanda” atılmasını önererek, piyasa aktörlerine daha fazla öngörülebilirlik sağlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Bu çağrı, ABD ve israilin İran'a yönelik savaşı nedeniyle enerji arzında yaşanan kesintiler ve artan fiyatların Avrupa gaz piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtığı bir dönemde geldi.

Avrupa Komisyonu, depolama hedeflerini düşürerek piyasa esnekliğini artırmayı ve fiyatlardaki yükselişi sınırlamayı amaçlıyor. Ancak AB ülkeleri, yaklaşan kış ayları öncesinde enerji arz güvenliğini sağlama konusunda önemli zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.