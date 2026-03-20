  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sarı kafa destek istemişti! Minik Avrupa ülkesini de dahil ettiler Brüksel'de asker sokağa iniyor: 3 aylık olağanüstü devriye kararı! Sıcak saatler! Suudi Arabistan'a saldırı Netanyahu'dan İran için kara harekatı sinyali: "Hava saldırısı yetmez!" İran'ı vuran ABD, 16 milyar dolarlık silah satacak Kuşatma altındaki Küba'ya can suyu! Brezilya'dan 20 bin tonluk dev gıda hamlesi! Irak’tan acil tahliye! 99 İspanyol asker Türkiye’ye getirildi Amerikan halkına "sabredin" dediler! J.D. Vance’ten itiraf gibi benzin açıklaması: "Zorlu bir süreçteyiz!" Netanyahu'nun aklını aldılar! İsrail'e rahat yok Ortadoğu'da diplomasi trafiği hızlanıyor: Ürdün ve Hindistan'dan "acil ateşkes" çağrısı!
Spor PFDK’dan 6 Süper Lig kulübüne ceza
Spor

PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig’den 6 kulübe çeşitli gerekçelerle para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, ligin 26. haftasındaki farklı ihlaller nedeniyle Beşiktaş'a 1 milyon 660 bin lira, Kocelispor'a 920 bin lira ve Hesap.com Antalyaspor, Göztepe, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor'a 220'şer bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, ayrıca Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan için TÜMOSAN Konyaspor maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 80 bin lira para cezası uygun gördü.

PFDK, Beşiktaş maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle Natura Dünyası Gençlerbirliği sporcusu Sekou Koita'yı 2 maç men ve 53 bin 350 lira para cezasına çarptırdı.

Disiplin Kurulu, ikas Eyüpspor antrenörü Umut Eskiköy'e de müsabaka 4. hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men ve 53 bin 350 lira para cezası kaydetti.

 

Trenyol 1. Lig cezaları

PFDK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yaşanan farklı ihlaller nedeniyle SMS Grup Sarıyer'e 660 bin lira, Arca Çorum FK'ye 299 bin 500 lira, Amed Sportif Faaliyetler'e 110 bin lira ve Özbelsan Sivasspor'a da 27 bin lira para cezası verdi.

Öte yandan PFDK, Manisa FK sporcusu Waldir Alenis Vargas Valentin'e ve Esenler Erokspor'un futbolcusu Francis Nzaba'ya 2 maç men ve 26 bin 700 lira para cezası uyguladı.

Kurul, Arca Çorum FK oyuncusu Atakan Akkaynak'ı ve Atakaş Hatayspor'un kaleci antrenörü Ahmet Cihan Abalıoğlu'nu 1 maç men ve 40 bin lira para cezasına çarptırdı.

TFF'den yabancı VAR hakemi için açıklama geldi
TFF'den yabancı VAR hakemi için açıklama geldi

Spor

TFF'den yabancı VAR hakemi için açıklama geldi

Tahkim’e gidecekler! TFF’nin kararına Galatasaray’dan itiraz
Tahkim’e gidecekler! TFF’nin kararına Galatasaray’dan itiraz

Spor

Tahkim’e gidecekler! TFF’nin kararına Galatasaray’dan itiraz

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçında VAR koltuğuna kim oturacak? TFF o ismi açıkladı
Gençlerbirliği-Beşiktaş maçında VAR koltuğuna kim oturacak? TFF o ismi açıkladı

Spor

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçında VAR koltuğuna kim oturacak? TFF o ismi açıkladı

Sarıyer Kola’dan TFF’de Özel İftar Buluşması
Sarıyer Kola’dan TFF’de Özel İftar Buluşması

Ekonomi

Sarıyer Kola’dan TFF’de Özel İftar Buluşması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23