Başbakan camide yuhlandı! Resmen linç edilecekti

Sidney’in en büyük camilerinden biri olan Lakemba Camii’nde, Ramazan Bayramı namazı sonrası gergin anlar yaşandı. İsrail’e verdiği destek nedeniyle eleştirilerin odağında olan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, cami ziyaretinde binlerce kişinin yuhalamaları ve sert sloganlarıyla karşılaştı.

CAMİ AVLU-SUNDA ÖFKE SELİ

Bayram namazı için toplanan binlerce Müslüman, Başbakan Albanese’in camiye gelişiyle birlikte tepkilerini dile getirdi. Kalabalık içerisinden yükselen sloganlar bayram sabahına damga vurdu:

Albanese’e yönelik "Utanın", "Rezalet", "Soykırım destekçisi" ve "Pis köpek" sloganları atıldı.

Tansiyonun yükseldiği anlarda bir protestocu, polis ekipleri tarafından yaka paça alandan uzaklaştırıldı.

LÜBNANLI MÜSLÜMANLAR DERNEĞİ’NDEN SERT ELEŞTİRİ

Cami içerisinde topluluk temsilcileriyle bir araya gelen Albanese, burada da diplomatik bir soğuk duş yaşadı. Lübnanlı Müslümanlar Derneği Genel Sekreteri Gamel Kheir, Başbakan'ın yüzüne karşı Avustralya'nın Orta Doğu politikasını eleştiren bir bildiri okudu. Kheir, hükümetin tutumunun Müslüman toplum üzerindeki olumsuz etkilerini sert bir dille vurguladı.

YAN KAPIDAN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Başbakan Albanese, eleştirileri sessizce dinledikten sonra dışarıdaki yoğun protesto ve kalabalık nedeniyle caminin ana çıkışını kullanamadı. Albanese’in güvenlik koridoru eşliğinde yan kapıdan çıkarılarak alandan uzaklaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi