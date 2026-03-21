  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Macron kendi mahallesinde delikanlı kesildi Ramazan şuurunu 11 aya yayalım İsviçre, İran’a saldırılar nedeniyle silah ihracatını durdurdu ABD'ye önce posta ardından okkalı tokat Siyonist İsrail ile iş birliği yaptığı iddia edildi! O parti anketlerde geriye düştü Zeytin Dağı bize Aksa’dır! İbadethanelere dokunulamaz Peskov “Rusya her zaman kendine yeni pazarlar bulur” Avrupa kendi ayağına sıkıyor Birlik olmazsa kıyım sürer! Bayram vahdete vesile olsun Dünya balıkçılığında Mavi Vatan tecrübesi Başkan Erdoğan'dan flaş sözler Yeni iddianame kabul edildi! Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik istenen cezalar belli oldu
Dünya Başbakan camide yuhlandı! Resmen linç edilecekti
Dünya

Başbakan camide yuhlandı! Resmen linç edilecekti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başbakan camide yuhlandı! Resmen linç edilecekti

Sidney’in en büyük camilerinden biri olan Lakemba Camii’nde, Ramazan Bayramı namazı sonrası gergin anlar yaşandı. İsrail’e verdiği destek nedeniyle eleştirilerin odağında olan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, cami ziyaretinde binlerce kişinin yuhalamaları ve sert sloganlarıyla karşılaştı.

Sidney’in en büyük camilerinden biri olan Lakemba Camii’nde, Ramazan Bayramı namazı sonrası gergin anlar yaşandı. İsrail’e verdiği destek nedeniyle eleştirilerin odağında olan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, cami ziyaretinde binlerce kişinin yuhalamaları ve sert sloganlarıyla karşılaştı.

 

CAMİ AVLU-SUNDA ÖFKE SELİ

Bayram namazı için toplanan binlerce Müslüman, Başbakan Albanese’in camiye gelişiyle birlikte tepkilerini dile getirdi. Kalabalık içerisinden yükselen sloganlar bayram sabahına damga vurdu:

Albanese’e yönelik "Utanın", "Rezalet", "Soykırım destekçisi" ve "Pis köpek" sloganları atıldı.
Tansiyonun yükseldiği anlarda bir protestocu, polis ekipleri tarafından yaka paça alandan uzaklaştırıldı.

 

LÜBNANLI MÜSLÜMANLAR DERNEĞİ’NDEN SERT ELEŞTİRİ

Cami içerisinde topluluk temsilcileriyle bir araya gelen Albanese, burada da diplomatik bir soğuk duş yaşadı. Lübnanlı Müslümanlar Derneği Genel Sekreteri Gamel Kheir, Başbakan'ın yüzüne karşı Avustralya'nın Orta Doğu politikasını eleştiren bir bildiri okudu. Kheir, hükümetin tutumunun Müslüman toplum üzerindeki olumsuz etkilerini sert bir dille vurguladı.

 

YAN KAPIDAN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Başbakan Albanese, eleştirileri sessizce dinledikten sonra dışarıdaki yoğun protesto ve kalabalık nedeniyle caminin ana çıkışını kullanamadı. Albanese’in güvenlik koridoru eşliğinde yan kapıdan çıkarılarak alandan uzaklaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23