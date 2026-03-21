Pil tehlikesine dikkat! Yangın kapıda diyen 5 işaret

Lityum iyon pillerin modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği belirtilirken, bu enerji kaynaklarının aşırı ısınma, şişme, anormal sesler, keskin kimyasal kokular ve duman gibi belirtilerle arıza sinyali verebileceği, bu işaretlerin erken fark edilmesinin olası yangın ve patlama risklerine karşı hayati önem taşıdığı ifade ediliyor. Pilleri bittiğinde çöpe attığımız günlerden, her şeyi fişe taktığımız bir döneme geçtik. Artık cebimizdeki telefondan garajdaki arabamıza kadar her yer lityum iyon pillerle çevrili. Bu piller hayatımızı kolaylaştırsa da aslında içlerinde devasa bir enerji hapsolmuş durumda. Her ne kadar patlama ihtimalleri düşük görünse de yaşlanan kimyasallar, fiziksel darbeler veya yanlış kullanım bu enerji depolarını birer yangın kaynağına dönüştürebiliyor.