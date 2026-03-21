  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pil tehlikesine dikkat! Yangın kapıda diyen 5 işaret

Lityum iyon pillerin modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği belirtilirken, bu enerji kaynaklarının aşırı ısınma, şişme, anormal sesler, keskin kimyasal kokular ve duman gibi belirtilerle arıza sinyali verebileceği, bu işaretlerin erken fark edilmesinin olası yangın ve patlama risklerine karşı hayati önem taşıdığı ifade ediliyor. Pilleri bittiğinde çöpe attığımız günlerden, her şeyi fişe taktığımız bir döneme geçtik. Artık cebimizdeki telefondan garajdaki arabamıza kadar her yer lityum iyon pillerle çevrili. Bu piller hayatımızı kolaylaştırsa da aslında içlerinde devasa bir enerji hapsolmuş durumda. Her ne kadar patlama ihtimalleri düşük görünse de yaşlanan kimyasallar, fiziksel darbeler veya yanlış kullanım bu enerji depolarını birer yangın kaynağına dönüştürebiliyor.

1
#1
1. OLAĞANDIŞI VE DURDURULAMAYAN SICAKLIK ARTIŞI: Elektronik bir cihazın çalışırken ısınması fiziğin temel bir kuralı; ancak bu ısının bir sınırı olmalı. Eğer telefonunuzu veya tabletinizi tutarken parmaklarınız yanıyorsa ve soğumak yerine daha da ısınıyorsa, içeride "termal kaçak" adı verilen kontrolsüz bir zincirleme reaksiyon başlamış olabilir. Bu süreçte bozulan bir hücre yanındakini tetikler ve sıcaklık katlanarak artar. Cihazınız bu raddeye geldiyse, onu yanıcı her türlü eşyadan uzaklaştırıp açık bir alana koymak en güvenli yol.

#2
2. KASADA MEYDANA GELEN GÖZLE GÖRÜLÜR ŞİŞKİNLİKLER: Pillerin içinde elektrik üretilirken doğal olarak çok az miktarda gaz açığa çıkar. Ancak pil ömrünü tamamladığında veya aşırı yüklendiğinde bu gazlar birikerek pilin dış kılıfını zorlamaya başlar. Özellikle akıllı telefonlar gibi ince cihazlarda ekranın kasadan ayrıldığını veya arka kapağın dışa doğru büküldüğünü fark ediyorsanız, piliniz bir balon gibi şişmiş demektir. Bu durumdaki bir pili kullanmaya devam etmek, gaz basıncını artırarak patlama riskini davet eder.

#3
3. CİHAZDAN GELEN BEKLENMEDİK SESLER: Bazen bir arızayı gözünüzle görmeden kulağınızla duyabilirsiniz. Bataryanızdan gelen tıslama, çıtırtı veya patlama benzeri sesler, iç katmanların hızla bozulduğunun ve fiziksel bir genleşmenin yaşandığının kanıtı. Tıslama sesi genellikle yükselen ısıyla birlikte gaz tahliyesinin başladığını gösterir. Eğer cihazınızdan bu tarz sesler yükseliyorsa, inceleme yapmayı bırakıp cihazı güvenli bir yere bırakarak oradan uzaklaşmalısınız.

#4
4. ORTAMA YAYILAN KESKİN VE YABANCI KOKULAR: Bozulmaya başlayan bir lityum iyon pili bazen burnunuzla bile teşhis edebilirsiniz. Eğer cihazınızın yakınından asetonu andıran tatlımsı veya keskin bir kimyasal koku geliyorsa, pil sızıntı yapıyor demektir. Bu koku, pildeki solventlerin dışarı çıktığının bir işaretidir ve açığa çıkan gazlar son derece zehirlidir. Bu koku yayıldığında ortamı mutlaka havalandırmalı ve sızıntı yapan bataryaya çıplak elle dokunmamalısınız.

#5
5. DUMAN ÇIKIŞI: Duman, artık uyarının bittiği ve tehlikenin başladığı andır. Lityum iyon piller duman çıkarmaya başladığında içten içe yanma zaten başlamıştır. Bu aşamada cihazı tamir etmeye veya pili sökmeye çalışmak büyük hata olur; dumanı saniyeler içinde büyük alevler veya şiddetli bir patlama takip edebilir. Dumanı fark ettiğiniz an alanı boşaltmalı ve profesyonel yardım çağırmalısınız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23