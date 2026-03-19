Füzeleri ABD'yi tehdit mi ediyor? Türkiye dostu Pakistan'dan flaş açıklama
Füzeleri ABD'yi tehdit mi ediyor? Türkiye dostu Pakistan'dan flaş açıklama

Füzeleri ABD'yi tehdit mi ediyor? Türkiye dostu Pakistan'dan flaş açıklama

Türkiye dostu Pakistan, füze kapasitesinin Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit ettiğine yönelik iddiayı reddetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, füze programlarının ABD'yi tehdit ettiğine yönelik iddiayı reddettiklerini bildirdi.

Pakistan'ın Geo News kanalının haberine göre, Andrabi, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard'ın dün Pakistan'ın nükleer kapasitesine yönelik söylediklerine ilişkin açıklama yaptı.

Andrabi, Gabbard'ın sözlerini reddettiklerini ifade ederek, Pakistan'ın stratejik kapasitesinin tümüyle savunma amaçlı olduğunu, egemenliğini korumayı ve bölgede barış ve istikrarı sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Pakistan'ın füze programının henüz kıtalararası menzile ulaşmadığını belirten Andrabi, ayrıca bununla Hindistan'a karşı caydırıcılık doktrininin gözetildiğini ifade etti.

Andrabi, Pakistan'ın karşılıklı saygı çerçevesine ABD ile yapıcı ilişkilere bağlılığını sürdürdüğünü kaydetti.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde dün düzenlenen "Dünya Genelindeki Tehditler" oturumunda konuşan Gabbard, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın yanı sıra Pakistan'ın da "ABD'yi menzile alan" nükleer sistemleri araştırdığını ve geliştirdiğini söylemişti.

Gabbard, "Pakistan'ın uzun menzilli balistik füze geliştirme çalışmalarının, anavatanı (ABD) vurabilecek menzile sahip kıtalararası balistik füzeleri içermesi olasıdır." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan-Afganistan sınırında savaş kızıştı: 663 ölü, 887 yaralı!
Erakçi’den Pakistan halkı ve hükümetine teşekkür
Pakistan'dan Afganistan'da katliam! Hastaneyi bombaladı, yüzlerce sivil Afgan öldü!
Ateşkes yine havada kaldı... Pakistan yine sivilleri vurdu!
HAMDİ

TÖRERİST ABD SENDE HER ÇEŞİT İNSANLIGI TEHDİT EDEN SİLAH VAR SENİN VE SİLAHLARIN YOK OLMALA DÜNYA İÇİN TEHDİT TÖRERİST ABD HIRSIZ YAĞMACI ABD ŞEYTANIN İPLİSİN ENİKLERİ
