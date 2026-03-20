Siyonist kışlalarına roket darbesi: Hizbullah, işgalci İsrail’in askeri tesislerini imha etti

Siyonist İsrail’in Lübnan’da sivil katliamlarla genişlettiği işgal girişimine Lübnan direnişinden ağır karşılık geldi. Hizbullah, İsrail ordusuna ait kışlaları, stratejik askeri üsleri ve kuzeydeki yerleşim yerlerini roket ve İHA’larla hedef aldığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıların başladığı 2 Mart’tan bu yana binin üzerinde masumun hayatını kaybettiğini açıklarken, direniş cephesi işgal altındaki topraklarda sirenleri susturmadı.

Lübnan topraklarını havadan, denizden ve karadan abluka altına alan İsrail ordusuna karşı direniş hattı karşı taarruza geçti. Hizbullah tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrail’in kuzeyinde yer alan Şilomi, Yiftah, Şomera ve Kiryat Şimona başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinin yoğun roket atışlarıyla hedef alındığı belirtildi. İşgal altındaki topraklarda panik hakim olurken, direnişin operasyonları sadece yerleşim yerleriyle sınırlı kalmadı; İsrail’in askeri lojistik merkezleri de ateş çemberine alındı.

İsrail'in kuzeyindeki Şilomi, Yiftah, Şomera, Kiryat Şimona, Netua, Ramot Naftali ve Hanit yerleşim yerlerinin roketlerle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Ya'ra, Branit, Metat ve Zarit kışlalarına roketlerle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde konuşlanan İsrail askerlerinin de roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'in Safed kentinin kuzeyinde yer alan Ein Zeitim Üssü'nün insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı görüntüler paylaşıldı.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

{relation id:1989501 slug:'lubnanda-israil-saldirilari-nedeniyle-1-milyondan-fazla-kisi-evsiz-kaldi'}

{relation id:1989500 slug:'lubnanda-bilanco-agirlasiyor-can-kaybi-900e-dayandi'}

