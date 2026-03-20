Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi: Sağlıkta Türkiye Yüzyılı mührü! Şehir hastanesi 2027’de kapılarını açıyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu, baba ocağı Rize’de gerçekleştirdiği temaslarda dev sağlık yatırımı için tarihi ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen açılış töreninde konuşan Memişoğlu, 1053 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanesi’nin inşaat çalışmalarının bu yıl tamamlanacağını ve 2027 yılında milletin hizmetine sunulacağını müjdeledi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "1053 yatak kapasiteli, dünya çapında eşsiz bir proje olan mimari ve mühendislik harikası Rize Şehir Hastanemizin inşaat çalışmalarını bu yıl tamamlayarak Allah'ın izniyle 2027 yılında milletimizin hizmetine açacağız" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'nin Güneysu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ana yurdu, baba ocağı Rize'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarında son 23 yılda Rize'ye 32 yeni sağlık tesisi kazandırdıklarını belirten Memişoğlu, "Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla hemşehrilerimize modern sağlık tesislerinde, güçlü sağlık teknolojileri altyapısıyla gelişmiş ve özellikli sağlık hizmetleri sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Memişoğlu, bugün devam eden büyük projelerle Rize'yi sağlıkta çok daha güçlü bir seviyeye taşıdıklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği ve büyük emeklerle memleketimiz Rize'ye de kazandırdığı, 1053 yatak kapasiteli, dünya çapında eşsiz bir proje olan mimari ve mühendislik harikası Rize Şehir Hastanemizin inşaat çalışmalarını bu yıl tamamlayarak Allah'ın izniyle 2027 yılında milletimizin hizmetine açacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"RİZE, BÖLGENİN ŞİFA ÜSSÜ HALİNE GELECEK"

Şehir Hastanesi kampüsünde inşa edilecek tıp fakültesinin, Rize'de tıp eğitimi ve bilimsel araştırma imkanlarını daha da güçlendireceğinin altını çizen Memişoğlu, yatırımların tamamlanmasıyla Rize'nin bölgenin şifa üssü haline geleceğini ifade etti.

Memişoğlu, Rize'nin çevre illere, hatta komşu ülkelere dahi sağlık hizmeti sunabilecek bir kapasiteye kavuşacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün, Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanemizin açılışını gerçekleştirerek bayram sevincimizi, Rize'mize kazandırdığımız bu kıymetli eserle taçlandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem valideleri merhume Tenzile Erdoğan Hanımefendi'nin kıymetli hatırasını yaşatacak olan bu güzel sağlık tesisinin nice insanımıza şifa kapısı olmasını temenni ediyorum. Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle Türkiye Yüzyılı'nda, yerli ve milli imkanlarıyla kendi sağlık teknolojisini üreten, dünyada ilkleri gerçekleştiren bir sağlık sistemini inşa etmek için azimle çalışacak, daha çok üretecek ve daha sağlam adımlarla kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz."

Bakan Memişoğlu, hastanenin Rize'ye hayırlı olmasını dileyerek görev yapacak sağlık çalışanlarına başarı temennisinde bulundu.

Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda can pazarı! Dev TIR alev topuna döndü
Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda can pazarı! Dev TIR alev topuna döndü

Yerel

Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda can pazarı! Dev TIR alev topuna döndü

Bakan Kacır'dan Rize'de "Teknoloji" muştusu! "Neyi esirgedilerse daha iyisini yaptık, yerli ve milli devrim bitmeyecek!"
Bakan Kacır'dan Rize'de "Teknoloji" muştusu! "Neyi esirgedilerse daha iyisini yaptık, yerli ve milli devrim bitmeyecek!"

Ekonomi

Bakan Kacır'dan Rize'de "Teknoloji" muştusu! "Neyi esirgedilerse daha iyisini yaptık, yerli ve milli devrim bitmeyecek!"

Dev eser hizmete açılıyor! Başkan Erdoğan’dan Rize’ye bir mühür daha
Dev eser hizmete açılıyor! Başkan Erdoğan’dan Rize’ye bir mühür daha

Gündem

Dev eser hizmete açılıyor! Başkan Erdoğan’dan Rize’ye bir mühür daha

