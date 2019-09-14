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Tek parmağıyla yazdığı üçüncü kitabını imzaladı

Ordu'da bedensel ve konuşma engelli Erdinç Yılmaz, tek parmağıyla yazdığı "Aşk ve Ölüm" adlı kitabının imza gününde okuyucularıyla buluştu

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:05
Tek parmağıyla yazdığı üçüncü kitabını imzaladı

ORDU (AA) - Ordu'da kas hastalığına bağlı bedensel ve konuşma engeli bulunan Erdinç Yılmaz, tek parmağıyla yazdığı üçüncü kitabı için imza günü düzenledi.

Altınordu ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Yılmaz, tek parmağıyla dizüstü bilgisayarında "Azmin Zaferi" ve Gün Batımı" adlı kitapları yazdı.

Olumlu eleştirilerin ardından yeni kitabı için kolları sıvayan Yılmaz'ın kaleme aldığı "Aşk ve Ölüm" adını verdiği üçüncü kitabında ayrılıklar, kavuşmalar ve ölümün de yer aldığı bir aşk hikayesi konu ediliyor.

Yılmaz, kısa süre önce yayımlanan kitabı için kentteki bir alışveriş merkezinde imza günü düzenledi.

Etkinliğe ilgi gösteren okuyucular, Erdinç'i tebrik etti.

Baba Latif Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla gurur duyduklarını, kendileri için heyecanlı bir gün olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin ailelerine tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Her engelli ailesine tavsiyem, çocuklarınızın tüm etkinliklere katılmasını sağlayın. Böylelikle başaramayacağı hiçbir şey olmuyor. Ayrıca kitap okumanın da büyük önemi var." dedi.

Yılmaz, oğlunun son 5 yılda binin üzerinde kitap okuduğuna işaret ederek, "Bunun hem yaşantısına hem de kitap yazmasına etkisi çok. Biz oğlumuzla her zaman gurur duyuyoruz. Herkesin de kitaplara ilgi göstermesini istiyoruz. Kitap okuyan insanların dünyaya bakış açısı daha da değişiyor. Bunun örneği de Erdinç. İmza gününe de ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anne Hacer Yılmaz da kitap okudukça yazmaya karar veren oğlunun diğer engellilere de örnek olmaya çalıştığını belirtti.

Ailelerin, engelli çocuklarının önünü açmasını isteyen Yılmaz, toplumla iç içe olan engellilerin başarı gösterdiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:05
  1. Erdinç Yılmaz
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