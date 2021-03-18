Tek ortak andımız ‘İstiklal Marşı’mız

Hakkı Bilir İstanbul

AK Parti’yi ‘Andımız’ metni üzerinden eleştiren ve yasakçılıkla suçlayanların tek derdi yeniden kendi ideolojilerine uygun insan tipi yetiştirmek. Son 18 yılda bütün yasakları kaldıran, insan hakları ihlallerine son veren ve Türkiye’yi dünyanın en güçlü ülkeleri seviyesine çıkaran AK Parti’yi hedef alanlar, 80 yıl boyunca bu ülkenin asli unsurlarına ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaktan da geri durmadılar. “Andımızın” ideolojik bir dayatma olduğunu belirten milliyetçi ve muhafazakar STK’ların genel başkanları ise, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak andının “İstiklal Marşı” olduğunu kaydettiler.

Tartışmaların hedefi cumhur ittifakını parçalamak

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, “Bu milleti onlarca yıldır, andımızla, içi boş sloganlarla kandırmışlar, uyutmuşlar. Oysa gerçekte Batı’dan izinsiz adım bile atamamışlar. Türk milletinin mutlu olması için her alanda güçlü olması lazım. Kendi iradesiyle yapması gerekiyor. Bunu sağlayan da bizzat AK Parti’nin kendisidir. Bu konuda milli bir duyarlılıkları varmış gibi havaya girdiler. CHP’nin milli duyarlılığı varsa, HDP ile kol kola yürütmekten vazgeçmeliler. FETÖ ile işbirliği yapmayı bırakmalılar” dedi. CHP’nin bu milletin ruh köküne düşman olduğunu kaydeden Baran, “CHP’nin görevi değerlerinden, kültüründen ve tarihi misyonundan koparmaktır. Bunu yaparken de birtakım semboller kullanılıyor. CHP’nin ideolojisinde Türk’e ait hiçbir şey yok. Bu konuda milli bir duyarlılıkları varmış gibi havaya girdiler. Türk Müslüman olduğu sürece Türk’tür. Türk’ün bütün özelliklerini ortadan kaldırıp, ulusalcılık yapılmaz. Bunların gerçek manada ne andımızla, ne Türklükle ne de bu milletin değerleriyle gerçekten bir bağları yoktur”

İstiklal Marşı ortak değerimiz

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, “Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Sünnisiyle, Alevisiyle hepimizin ortak metni İstiklal Marşıdır. Eğer illa bir and okutulacaksa bu ülkede, bütün herkesin ortak metni olan İstiklal Marşımız okutulmalıdır” şeklinde konuştu. Andımızın ortak bir metin olmadığını vurgulayan Şahin, “Reşit Galip’in kızına yazdığı bir şiir ortak değerimiz değildir. Lakin İstiklal Marşı hepimiz ortak paydasıdır. Bizim andımız İstiklal Marşıdır. Bu tartışmasızdır. Andımız üzerinden Erdoğan’ın hedef alınmasını ise asla doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.