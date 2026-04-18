Gündem Tek millet iki devlet, dünya barışı için omuz omuza! Erdoğan ve Aliyev Antalya'da buluştu
Gündem

Tek millet iki devlet, dünya barışı için omuz omuza! Erdoğan ve Aliyev Antalya'da buluştu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Tek millet iki devlet, dünya barışı için omuz omuza! Erdoğan ve Aliyev Antalya'da buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026) kapsamında can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelerek göğüs kabartan bir kardeşlik mesajı verdi. İki lider, stratejik iş birliğinden bölgesel savaşların etkilerine kadar geniş bir yelpazede "kararlılık" vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Formu kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu ADF2026 için Türkiye’de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasında ticaret, enerji ve savunma sanayii alanlarında iş birliğini derinleştirme, ilişkileri daha ileri seviyelere taşıma konusunda kararlı olduğunu, atılacak yeni adımlarla bunun sağlanabileceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran’daki savaşın olumsuz etkilerini bölge ülkeleri Türkiye ve Azerbaycan olarak birlikte yaşandığını, gelişmeleri sağduyu ve serinkanlılıkla yönetildiğini, sürecin barışla sonuçlanması için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barış yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığını, Türkiye olarak bu süreci desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

 

