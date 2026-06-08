Uzmanlar, siber güvenlik risklerinin yalnızca yazılım açıkları veya güncelleme kaynaklarının ele geçirilmesiyle sınırlı olmadığını; kimlik bilgilerinin güvensiz yönetimi, yetki yükseltme açıkları ve bütünlük kontrolü eksikliği gibi yapılandırma hatalarının da ciddi tehditler oluşturduğunu belirtiyor. Dünyanın en büyük konteyner kayıt platformu olan Docker Hub, geliştiriciler tarafından yaygın olarak kullanılıyor ve her ay 11 milyardan fazla görüntü indirme işlemi gerçekleşiyor. Ancak hazır Docker imajının çok az değişiklik yapılarak ya da olduğu gibi kullanılması ciddi güvenlik risklerini beraberinde getirebiliyor. Konteyner tabanlı altyapılar saldırganlar için cazip hedefler arasında yer alıyor. Ele geçirilen bir konteyner; DDoS saldırılarında kullanılabiliyor, kripto para madenciliği amacıyla istismar edilebiliyor veya ağ trafiğini yönlendirmek için ara sunucu (Proxy) altyapısına dönüştürülebiliyor. Ayrıca saldırganlar konteyner içerisindeki verileri çalabiliyor ya da silebiliyor, diğer konteynerlere erişim sağlayabiliyor ve hatta konteyner sınırlarını aşarak kurum ağının geri kalanını da riske atabiliyor.