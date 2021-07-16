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Siyaset Tek kelime ile yazıklar olsun! Ahmet Davutoğlu'nun yalanları Alman basınına malzeme oldu
Siyaset

Tek kelime ile yazıklar olsun! Ahmet Davutoğlu'nun yalanları Alman basınına malzeme oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarına yönelik yalanları, Alman basınına malzeme oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 23:04:00 -
Tek kelime ile yazıklar olsun! Ahmet Davutoğlu'nun yalanları Alman basınına malzeme oldu

 Yeniakit.com.tr 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yalanları Alman basınına malzeme verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!

Welt Gazetesi'nde yer alan haberde, Ahmet Davutoğlu'nun yalanları kaynak gösterilerek, 'Eski Başbakan Davutoğlu, Erdoğan hükümetinin yolsuzluk yaptığını söyledi' şeklindeki başlıkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alındı.

Mafyalaşma iftirası...

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'İn iddialarına sarılan Davutoğlu'nun açıklamaları Alman Welt gazetesinde, "Eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 'Hükümetin bazı kesimleri adeta bir mafya gibi çalışıyor' dedi." şeklinde yer aldı.

Erken seçim iddiası

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, 'Uzun süre Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi' diyerek tanıtan Welt gazetesi, Davutoğlu'na dayandırdığı şu ifadeye de yer verdi: "AKP ile MHP'den oluşan ittifak, yakın zamanda dağılacak. Ülkenin ilkbaharda yeniden seçime gitmesi bekleniyor."

Welt gazetesi Davutoğlu'nun sözlerini kaynak göstererek, Türkiye'de demokrasinin işlemdiğini de habere ekledi: "Türk halkı demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne özlem duyuyor."

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