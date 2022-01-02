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Yerel Tek katlı evde yangın çıktı
Yerel

Tek katlı evde yangın çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 04:13:00 -
Tek katlı evde yangın çıktı

Yangın, saat 22.30 sıralarında Beşeylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde bulunan İlker Kulakoğlu'na ait tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yapılan incelemede evde kimsenin olmadığı belirlendi. Yangını gören mahalle sakini Hasan Avcı, "Çarşıdan gelmiştim, pencereden alevlerin çıktığını gördüm, hemen itfaiyeyi aradım. İtfaiye zamanında gelerek yangın çevreye sıçramadan söndürdü, evde kimse yokmuş" dedi.

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