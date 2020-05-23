Tek icraati heykel dikmek olan CHP, şimdi de kafayı Erdoğan'ın fotoğraflarına taktı

Tek icraati heykel dikmek olan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şimdi de kafayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına taktı.

CHP'li Kaftancıoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sözünü paylaştı.

Zelenskiy'nin, “Odalarınızda resmimimin olmasını istemiyorum. Devlet başkanı ikona değildir, idol değildir. Oraya benimki yerine çocuklarınızın fotoğrafını asın ve ne zaman bir karar alacak olsanız onların gözlerine bakın.” ifadelerini paylaşan Kaftancıoğlu, "Özellikle bugünlerde o kadar büyük bir ihtiyaç ki.." diye yazdı.

İşte Kaftancıoğlu'nun tweeti: