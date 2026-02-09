  • İSTANBUL
Annesi, eşini ve kızını öldürdü! Ankara'da gece kana bulandı

Ankara Keçiören'de bir kişi; annesini, küçük kızını ve boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldürdü. 35 yaşındaki cani adam, cinayetlerin ardından intihar etti.

Ankara'da duyanları dehşete düşüren bir olay yaşandı.  Olay, Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde meydana geldi.

 

Alınan bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren Recep Cengiz (35), annesi Azize Cengiz (57) ile kızı Azra Cengiz'i (8) tabancayla vurarak öldürdü. Cengiz, annesi ve kızının cansız bedenlerini 35 ASA 769 plakalı hafif ticari aracının bagajına koyarak eşinin yaşadığı eve gitti. İddiaya göre kafasında kaskla kargocu kılığında boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Cengiz'in (25) ikamet ettiği eve gelen Cengiz, eşini de öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenazeler, olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

 

Saldırganın bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

