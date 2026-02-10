  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!
Gündem

Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Keçiören derken, üç ilçe ve sonra Mansur’a hazır olun!" başlıklı yazısı...

Keçiören Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasındaki kavga, Cumhuriyet’i kurduğunu iddia eden partinin nasıl bir despot, nasıl bir küfürlü parti olduğunu ispatladığı gibi..

 Kirli ilişkilerle kazanılan başkanlıkları da, kimseye bir kazanç getirmediğini, uzun vadede zarara bile sebep olduğunu gösterdi..

Keçiören Belediye Başkanlığı seçimini CHP listesinden kazanan Mesut Özarslan’ın, “Ülkücü” vurgusu, “İla-yı kelimetullah” vurgusu, ‘hacı annem, babam” vurgusu, dikkatimi çekti..

Küçük bir sorgulama, Mesut beyin zaten CHP’li olmadığını gözler önüne serdi..

Meğerse Mesut bey, İYİ Parti’nin kurucularından ve Ankara Kurucu İl Başkanı imiş..

 

CHP’liler, İyi partililer, HDP’liler inkar etseler de..

Kurulan Kent uzlaşısı ile, İyi Parti’den 19 Aralık 2023’te istifa edip, CHP’ye geçmiş. 

İstanbul’da; hatta diğer illerde birçok yerde Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkan adaylarını genel merkeze dayattığı tarihlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş da, “Benim kafam kel mi?” diye sormuş ve en azından Ankara’daki bazı ilçelerin CHP tarafından gösterilecek adaylarının, kendisinin tercihleri arasından seçilmesini dayatmıştı..

İşte o kapsamda, Ankara’nın 4 ilçesinde İyi Parti eksenli 4 aday, hayatlarında hiç yollarının kesişmediği CHP’ye katılmışlar ve belediye başkan adayı yapılmışlar, seçimi de kazanmışlardı..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

