Tek amaç Erdoğan’ı devirmek! Akşener PKK'ya gül uzattı partide kriz patladı

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde partisinin Diyarbakır İl Kongresi'nde konuştu.

Akşener açıklamalarında 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'ya adeta gül uzattı.

İyi Parti'de kriz çıktı

Akşener "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi skandal bir şekilde "kan döken taraf" olarak niteleyen Meral Akşener'in sözleri, İyi Parti'de krize neden oldu. Parti içerisinde büyük tartışmalara neden olan sözler sonrası Akşener adeta kafasını kuma gömerek sessizliğe büründü.

Akşener'den sonra terörist Kalkan'dan açıklama

Tek derdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek olan Akşener'in sözleri İyi Parti'de şiddetli çatlamalara neden olurken terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'dan 6'lı masaya destek geldi.

Kalkan'ın seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada "2023 Türkiye'de tarihte olmamış bir devrim yılı haline gelebilir. Biz de bu yılın böyle sonuçlar ortaya çıkarması için hareket olarak her türlü mücadeleyi yürüteceğiz. Bu hareketin gerçekleşmesini isteyen herkese gereken desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz." ifadelerini kullanması akıllarda "İyi Parti PKK'nın güdümüne mi giriyor?" şeklinde soru işaretlerine neden oldu.