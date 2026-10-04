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Korkutan deprem! Zangır zangır sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Korkutan deprem! Zangır zangır sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı

Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Foto - Korkutan deprem! Zangır zangır sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı

Ege Denizi, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 03.48'de korkutan bir deprem meydana geldi.

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Foto - Korkutan deprem! Zangır zangır sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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