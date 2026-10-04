Amasya'da feci kaza: Otomobil kamyonetin altına girdi!
Kentte sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kentte sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Amasya'da gece saatlerinde yürekler ağza geldi. Onurcan K.nin kullandığı otomobil, Hızırpaşa Mahallesi civarında seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki kamyonete arkadan çarptı. Kamyonet ve otomobil yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazanın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI Yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ Hurdaya dönen otomobil, kamyonetten vinç yardımıyla ayrıldı.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ KAZAYI ANLATTI Nakliyecilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan kamyonet sürücüsü Dursun Bal, evinde istirahat ederken kazayı duyar duymaz olay yerine geldiğini belirterek, "Aracı ilk park etmeyi düşündüğüm yerde kaza olur diye karşı tarafa almıştım. Ancak kaza gelip kamyonetimi burada buldu. İki araba da pert oldu. Otomobil çok hızlı olmasaydı araçları bu hale getiremezdi." diye konuştu.
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