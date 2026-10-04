Amasya'da feci kaza: Otomobil kamyonetin altına girdi!

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ KAZAYI ANLATTI Nakliyecilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan kamyonet sürücüsü Dursun Bal, evinde istirahat ederken kazayı duyar duymaz olay yerine geldiğini belirterek, "Aracı ilk park etmeyi düşündüğüm yerde kaza olur diye karşı tarafa almıştım. Ancak kaza gelip kamyonetimi burada buldu. İki araba da pert oldu. Otomobil çok hızlı olmasaydı araçları bu hale getiremezdi." diye konuştu.