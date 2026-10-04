  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin borcu ne kadar? Amasya'da feci kaza: Otomobil kamyonetin altına girdi! Korkutan deprem! Zangır zangır sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı Milyonlarca sivrisineği doğaya salacaklar! Şeytani planın arkasından yine teknoloji devi çıktı Türkiye’nin borcu var mı? IMF güncel listeyi açıkladı! İşte borç batağındaki ülkeler Türkiye’de milyonlarca kişi kullanıyor! Ücretlerine kallavi mi kallavi zam geldi Bu belirtilere dikkat! Sonbaharla birlikte enfeksiyon riski arttı Siyaset kulislerinde yer yerinden oynadı! O büyükşehir belediye başkanının AK Parti’ye transferi için tarih netleşti Devlet başkanından füzeler için 'öldürücülük kapasitesini artırma' emri! 6 aracı cayır cayır yaktı! Karakola girip teslim oldu!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Amasya'da feci kaza: Otomobil kamyonetin altına girdi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Amasya'da feci kaza: Otomobil kamyonetin altına girdi!

Kentte sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

#1
Foto - Amasya'da feci kaza: Otomobil kamyonetin altına girdi!

Amasya'da gece saatlerinde yürekler ağza geldi. Onurcan K.nin kullandığı otomobil, Hızırpaşa Mahallesi civarında seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki kamyonete arkadan çarptı. Kamyonet ve otomobil yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazanın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Amasya'da feci kaza: Otomobil kamyonetin altına girdi!

SÜRÜCÜ YARALANDI Yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.

#3
Foto - Amasya'da feci kaza: Otomobil kamyonetin altına girdi!

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ Hurdaya dönen otomobil, kamyonetten vinç yardımıyla ayrıldı.

#4
Foto - Amasya'da feci kaza: Otomobil kamyonetin altına girdi!

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ KAZAYI ANLATTI Nakliyecilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan kamyonet sürücüsü Dursun Bal, evinde istirahat ederken kazayı duyar duymaz olay yerine geldiğini belirterek, "Aracı ilk park etmeyi düşündüğüm yerde kaza olur diye karşı tarafa almıştım. Ancak kaza gelip kamyonetimi burada buldu. İki araba da pert oldu. Otomobil çok hızlı olmasaydı araçları bu hale getiremezdi." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti!
Gündem

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti!

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Kuçuradi, yaşamını yitirdi.
Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi öldürüldü
Gündem

Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi öldürüldü

Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor...
New York borsası günü böyle kapadı
Ekonomi

New York borsası günü böyle kapadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Gün içinde tekrar ivme kazanan ABD'nin 10 yıllık tahvil fai..
Meteoroloji tarihi verdi! Yağışlar Türkiye’yi terk ediyor
Gündem

Meteoroloji tarihi verdi! Yağışlar Türkiye’yi terk ediyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde günlerdir etkili olan sağanak yağışlarda sona yaklaşılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminler..
Diyet pasta (Dukan-Seyir) Tatlı krizine yana yakıla çözüm arayanlar, tok tutuyor: Bu defaki öyle böyle değil!
Kadın - Aile

Diyet pasta (Dukan-Seyir) Tatlı krizine yana yakıla çözüm arayanlar, tok tutuyor: Bu defaki öyle böyle değil!

Diyet pasta (Dukan-Seyir) sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada gündem olan Diyet pasta (Dukan-Seyir) Tatlısı nasıl yapılır?

T.C. kimlik kartlarına yepyeni özellik geliyor! Milyonlar kullanabilecek
Gündem

T.C. kimlik kartlarına yepyeni özellik geliyor! Milyonlar kullanabilecek

T.C. kimlik kartlarının kullanım alanını genişletecek yeni bir uygulama için hazırlık başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütül..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23