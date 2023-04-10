Tek aileden 4 partiye 4 aday
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Şırnak'ta aynı aileden Sabri Tatar, Yeniden Refah Partisi’den, Arslan Tatar AK Parti’den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP’den Mahmut Tatar ise Zafer Partisi’nden milletvekili adayı oldu.
14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürerken, siyasi partiler milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) dün sundu.
Listeleri ortaya çıkınca Şırnak ili dikkat çekti… Şırnak’ta aynı aileden 4 isim farklı farklı partilerden birinci sıra adayı yapıldı. Sosyal medyada gündem oldu.
ŞIRNAK 1. SIRA ADAYLARI ŞÖYLE OLDU…
Sabri Tatar, Yeniden Refah Partisi’nden, Arslan Tatar AK Parti’den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP’den Mahmut Tatar ise Zafer Partisi’nden milletvekili adayı oldu.