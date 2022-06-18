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Spor Teixeira'ya büyük şok! Bakalım bu durumu anlayacak mı?
Spor

Teixeira'ya büyük şok! Bakalım bu durumu anlayacak mı?

Yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam eden Beşiktaş'ta hedef mutlak şampiyonluk... Transfer girişimlerini de son günlerde hızlandıran Siyah-Beyazlı ekip, beklentileri karşılayamayan isimler ile de yollarını ayırmayı planlarken bu oyunculardan olan Teixeira'nın yerine gelecek isim de netleşmeye başlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 11:13:00 -
Teixeira'ya büyük şok! Bakalım bu durumu anlayacak mı?

Yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam eden Beşiktaş'ta hedef mutlak şampiyonluk... Transfer girişimlerini de son günlerde hızlandıran Siyah-Beyazlı ekip, beklentileri karşılayamayan isimler ile de yollarını ayırmayı planlarken bu oyunculardan olan Teixeira'nın yerine gelecek isim de netleşmeye başlıyor. 

Yeni sezonda teknik direktör Valerien Ismael ile yakaladığı uyumu sürdürerek şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Siyah-Beyazlı ekipte çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, güçlü bir kadro kurmak isterken, Alman basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

O İSİM LİSTEYE ALINDI!
Almanya'nın önemli yayın kuruluşlarından Bild'in haerine göre; Siyah-Beyazlılar'da beklentileri karşılayamayan Texeira'nın yerine Almanya 2. Ligi ekiplerinden Saint Pauli de top koşturan Daniel-Kofi Kyereh'i listeye aldı.

TALİBİ ÇOK
Almanya 2. Ligi'nde giyen oyuncu performansıyla dikkat çekerken Werder Bremen'in de oyuncunun talipleri arasında yer aldığının da altı çizildi. Ayrıca 26 yaşındaki futbolcuya Freiburg, Gladbach, Mainz ve Stuttgart gibi ekipler ilgi gösteriyor.

32 MAÇTA 13 GOL!
Saint Pauli'nin en etkili isimlerinden biri olan Kyereh, hücumdaki çeşitliliği artırabilecek tarzda bir oyuncu olarak göze çarpıyor, Ganalı futbolcu geçen sezon Bundesliga 2'de 32 maçta 13 gol ve 11 asistlik katkı yaptı.

Ayrıca Gana Milli Takımı'nın formasını 12 kez terleten Kyereh'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihine kadar sürüyor. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun 3 milyon Euro değer biçiliyor.

 

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