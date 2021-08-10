TEİAŞ işçi alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (16-20/08/2021 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilecek.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) internet sitesinin (www.teias.gov.tr) “duyurular” kısmından ilan edilecek.

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