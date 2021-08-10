TEİAŞ işçi alımına başladı
TEİAŞ Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 31 Elektrik Teknikeri, 4 Elektronik Teknisyeni ve 66 Elektrik Teknisyeni olmak üzere 101 sürekli işçi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (16-20/08/2021 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilecek.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) internet sitesinin (www.teias.gov.tr) “duyurular” kısmından ilan edilecek.
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