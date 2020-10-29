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Gündem Tehlikenin farkında mısınız? Pedofili sapkınlığı bu pislik yuvalarından besleniyor
Gündem

Tehlikenin farkında mısınız? Pedofili sapkınlığı bu pislik yuvalarından besleniyor

Popüler kültür adı altında Batılı laikçi yaşam tarzının topluma dayattığı Best Model Of Turkey adlı sözde güzellik yarışmasında yeni bir rezilliğe imza atıldı. Henüz 15 yaşında olan çocukların, yarışma kılıfı altında birer cinsel obje olarak sergilendiği ve istismar edildiği ortaya çıktı. Bu ve benzeri organizasyonlar, son dönemde tehlikeli boyutlara varan pedofili sapkınlığını da besliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:08:00 -
Tehlikenin farkında mısınız? Pedofili sapkınlığı bu pislik yuvalarından besleniyor

Popüler kültür adı altında Batılı laikçi yaşam tarzının topluma dayattığı sözde güzellik yarışmaları toplumun altını oymaya devam ediyor. Son olarak Best Model Of Turkey adlı sözde güzellik yarışmasında yeni bir rezilliğe imza atıldı. Modern kölelik her geçen gün toplumları daha da fazla esir almaya başlarken, Best Model Of Turkey adı altında düzenlenen sözde yarışma ile 18 yaşını dahi doldurmamış çocuklar birer cinsel obje haline getirilerek istismar edildi.

Yarışmaya katılıma şartları arasında 18 yaşında olma zorunluluğu olmasına rağmen, henüz 15 yaşında olan bir kız çocuğunun yarışmaya katılarak birinci seçtirildiği sözde yarışma sosyal medya da büyük tepki çekti. Kullanıcılar 15 yaşındaki bir çocuğun böyle bir girdabın içine sürüklenmesine tepki gösterdi.

Pedofili buradan besleniyor

Popüler kültür adı altında topluma dayatılan güzellik yarışması adlı altındaki organizasyonların toplumda bıraktığı tahribatın boyutu da her gün derinleşiyor. Ahlak kavramın adeta dip yaptığı yarışmalarda yaş sınırının giderek düşürüldüğü görülüyor. Çocukların birer cinsel obje olarak sergilendiği bu ve benzeri sözde yarışmalar son dönemde bir virüs gibi yayılan pefofili sapkınlığını da besliyor.

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Yorumlar

Hakan

Siz gerçekten kaçıncı yüzyılda yaşıyorsunuz!  
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15 yaşında evlendirilen

çocukları da yazın
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