Tehlikedeki türler’ kategorisindeki “sakallı akbaba’ya özel tedavi

Artvin’de köylüler tarafından bitkin bir halde bulunan Sakallı Akbaba, DKMP Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Ülkemizde en nadir görülen akbaba türü olan Sakallı Akbaba, 10 günlük özenli tedavi sonucu sağlığına kavuştu. Sakallı Akbaba, tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına salındı.

Ekosistemlerde kilit bir görev üstleniyorlar

Sakallı akbaba, gündüz yırtıcıları familyasından bir yırtıcı kuş türü. Ancak beslenme yönünden ölü hayvanlarla beslenmeye adapte olduklarından, Türkiye’deki diğer akbabalarla birlikte leşçil olarak anılıyorlar. Leşle beslenme için özelleşmiş vücut yapıları sayesinde leşleri ortadan kaldırarak ekosistemlerde kilit bir görev üstlenirler. Bir metre boyuyla ve 275 cm’ye yaklaşan kanat açıklığı ile Türkiye’deki en büyük yırtıcı kuş türlerinden biri. Akbaba türleri ekosistemlerde leşle beslenmeleri yönünden benzer işlevler üstlense de birbirleriyle besin rekabetine girmemek için leşin farklı bölgeleri ile besleniyorlar. Sakallı Akbabalar ise genellikle leşin kemik ve kemik iliği gibi kısımlarını tüketiyorlar. Kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde, Batı Karadeniz ve İç Ege’de görülen bu tür, insan yaşam alanlarından uzakta, yüksek dağ ekosistemlerinde yaşıyor ve kayalıklarda yuvalanıyor. Ülkemizde göç etmeyen, yerleşik bir tür olan sakallı akbabalar diğer akbaba türleri gibi sürücül değil bireyseldir.

Tehlikede olan 10 tür arasında

Sakallı akbabalar, Türkiye’de diğer akbaba türleri gibi tehlike altında bir türdür. Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Tehlikedeki Türler” Projesi’nde yapılan çalışmada, ülkemizdeki en kritik durumda bulunan ilk 10 tür arasında yer alan sakallı akbaba, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından da NT “Tehdide Yakın” olarak kategorize ediliyor.

Akbabalar için eylem planı

Özellikle tarımsal kimyasallar, enerji nakil hatları, kurşun zehirlenmesi gibi sebeplerle popülasyonu azalmakta olan sakallı akbabalar ve diğer akbaba türleri için Doğa Koruma ve Mili Parklar Genel Müdürlüğünce çoklu eylem planı hazırlama çalışması başlatıldı. Planın hazırlanması için veri toplama çalışmaları devam ediyor.

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