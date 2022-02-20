Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan defnedildi! 'Tehdit ve şantaj' iddiası ile tutuklanmıştı

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Kocaeli'de uğradığı silahlı saldırıda ölen "Ses Kocaeli" adlı internet haber sitesinin imtiyaz sahibi Güngör Arslan, defnedildi.

Arslan, 2021 yılı Mart ayında, aralarında Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve iş adamı Cezmi Çiçek’in de bulunduğu 8 kişiye şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Arslan, Gündem Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ümit Rende ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

6 ay tutuklu kaldı

6 ay cezaevinde kalan Arslan, Kocaeli 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alınan karar ile tahliye edilmişti:

Dosya kapsamı itibariyle tutuklu sanıklar Güngör ve Ümit'in savunmalarının alınmış olması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, tutuklu sanıkların tutuklu kaldıkları 6 aylık süre, tutuklu sanıkların üzerine atılı suçların CMK 100/3. Maddesinde düzenlenen katalog suçlar arasında yer almaması , tutuklu sanıkların üzerine atılı suçların mevcut infaz yasasına göre ceza almaları halinde ön görülen infaz oranları bir bütün halinde değerlendirildiğinde tutukluluktan beklenen faydanın sağlanabileceği değerlendirilmesi ile tutuklu sanıklar Güngör ve Ümit'in başka suçtan tutuklu veya hükümlü değil iseler derhal tahliyelerine karar verilmiştir.

'Şantaj iddiaları reklamla ilgili'

Şantaj iddiaları kapsamında tutuksuz yargılanan Kocaeli Halk Gazetesi imtiyaz sahibi Faruk Bostan, Ses Kocaeli Gazetesi'nin kuruluşunda yer aldığını ve bu esnada gazeteye destek amaçlı bedeli 250 TL olan reklam verilmesi konusunda çevresine ricada bulunduğunu, şantaj iddialarının reklam verip vermemekten kaynaklandığını söylemişti.

Reklam vermek istemeyen Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Güngör Arslan'ın Kocaeli Ticaret Odası hakkında karalayıcı haberler yaptığını belirtmişti.