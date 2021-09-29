Tehdit ettikleri başkanı ‘böcek’ ile dinlemişler

Yavuz Selim İstanbul

Parti içi hesaplaşmaların gün yüzüne çıktığı CHP’de Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tarafından tehdit edilen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’in makam odasında dinleme cihazı bulunduğu ortaya çıktı.



Denizli CHP teşkilatı kaynamaya devam ediyor. Makam odasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını astığı için CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tarafından tehdit edilen bir diğer CHP’li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’in ofisinden dinleme cihazı çıktı. Akıllara FETÖ-CHP işbirliğini getiren skandalda Başkan Kepenek’in makam odasının iç hat telefonunun ahizesine gizlenmiş ‘böcek’ diye tabir edilen 1 adet dinleme cihazı bulunduğu tespit edildi.

Başkana böcekli takip

CHP’li Odabaşıoğlu’nun “ellerini kırmakla kalmam kafasını kırarım” sözleriyle tehdit etmesinin hemen öncesinde bulunan ‘böcek’le Kepenek’in takip altına alındığı belirlendi. 23 Şubat’ta patlak veren böcek sızıntısıyla ilgili CHP’li Başkan Kepenek “Ahlaksızsınız, şerefsizsiniz, zavallısınız” tepkisini gösterdi. Makam odasında iki ayda bir rutin olarak dinleme cihazı arattığını belirten Kepenek, “İki ay önce tarama yapıldı. Herhangi bir cihaza rastlanmamıştı. Önceki gün yine bir tarama yapıldı. Bu kez iç hat telefonu içine gizlenmiş dinleme cihazı bulundu. Polise teslim ettik. Onlar verileri hangi kaynağa gönderdiğini tespit etmeye dolayısıyla cihazı yerleştireni bulmaya çalışacak” dedi.

Kepenek’e şantaj aracı olarak kullanılma gayesiyle yerleştirildiği düşünülen dinleme cihazıyla ilgili oklar ise CHP yönetimine çevrildi.

FETÖ İşbirliğinin yansıması mı?

Zina kasetiyle genel başkan değiştiren, FETÖ’nün servis ettiği montajlı gizli telefon görüşmesi kasetlerini Meclis’e taşıyan, KHK ile memuriyetten atılan yasadışı dinleme suçlularına göreve iade vaadi veren CHP yönetiminin Honaz Belediye Başkanı Kepenek’e kurulan böcek kumpasının neresinde olduğu merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, Kepenek’in ofisinden çıkan dinleme cihazıyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. CHP Denizli il yönetiminin de böcek rezaletine maruz kalan Kepenek’in yanında durmadığı öğrenildi. Yüksel Kepenek’in telefonuna yerleştirilen dinleme cihazıyla ilgili Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’nun bir müdahalesinin olup olmadığının araştırılması bekleniyor.

“Elini de kafanı da kırarım!”

Gözaltına alınan CHP’li Tugay Odabaşıoğlu, bir diğer CHP’li Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’i hedef aldığı konuşmasında, “Makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını asan CHP’li başkanların ellerini kırarım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım” demişti. Tehdidin kendisine yöneltildiğini belirten Başkan Kepenek, odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının asılı olduğunu ifade ederek, “Bana bakarak konuştu. Orada benden başka bu mesajları gönderebileceği kişi yoktu. Gençlik Kolları Başkanı’nın bu tehditlerine karşı bana cevap hakkı verilmedi. ‘Böyle olursa istifa ederim’ dedim” sözlerini sarf etti.

Odabaşıoğlu tutuklandı

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret, belediye başkanını tehdit ettiği için, CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu dün tutuklandı.