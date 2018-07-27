Teff tohumu nedir?

Yurt dışında çok popüler olan Teff Tohumu Çay Holywood yıldızları tarafındanda sık sık anılmaktadır, çok besleyici olan Teff tohumu dünyanın besin değeri en yüksek tahılları arasında geçmektedir. Tokluk hissi sağlayan Teff Tohumu vücuda aynı zamanda kalsiyum, protein ve lif sunar. Bilinmesi gerekenlerden biriside Teff Tohumunda kesinlikle glüten bulunmamaktadır. Sindirilmesi de oldukça basittir. İnternet üzerinde Teff Tohumu ve Teff Tohumlu çayı kullananları araştırırsanız ne kadar fazla olumlu yorum olduğunu da görebilirsiniz.

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TeffÇayı ne işe yarar?

İçerisinde birçok bitkinin extratını bulunduran Teff Tohumlu Çay’ın çok fazla faydası bulunmaktadır. Bu karışım sayesinde gün içinde açlık hissi ve tatlı krizlerine son verebilirsiniz. İçerisindeki bitkiler siz çok az beslenseniz dahi gün içinde normalden daha fazla sizi enerjik tutmanızı sağlayacaktır. Kadınlarda ise dönem dönem sakinleştirici etkisi bulunmaktadır. Sindirim sisteminizi düzenlemeye de yarar. Ayrıca Teff Tohumlu Çay metabolizmanızı hızlandırarak sağlıkla kilo vermenizi sağlayacaktır.

Teff Tohumlu Çay kullananlar

Ülkemizde oldukça popüler olan Teff Tohumlu Çayın Resmi instagram hesabında birçok olumlu yorum ile karşılaşabilirsiniz. Bunun dışında birçok ünlü ve kendi ailelerideTeff tohumlu çaykullandığını açıklamışlardır.

1- Deniz Akkaya

2- Seda Sayan

3- Seda Akgül

4- Seren Serengil

5- Yasemin Sakallıoğlu

6- Gonca Vuslateri

7- Ebru Yaşar

8- Nurgül Yeşilçay

9- Hande Yener de Teff Tohumlu Çay kullanan ünlüler arasında yer almaktadır.

Teff Tohumlu Çay ile ilgili yorumlara baktığımız da 1 Ayda 5-8 kilo arası zayıflama etkisi olduğunu görebiliyoruz. Yani düzenli kullanımda gözle görülür bir etki sağlıyor.

Teff Tohumlu Çayın faydaları nelerdir?

Sağlıklı zayıflamak isteyenler için önerilen Teff Tohumlu Çayın aynı zamanda vücuda sağladığı bir çok fayda bulunmaktadır.

Vücuttaki Ödem Atımınızı Hızlandırır

Teff tohumlu metebolizmanızı hızlandırarak gün içinde vücutta tutulan ödemi hızlı bir şekilde atmanıza yardımcı olacaktır. Bunun yanında verdiği enerji ile yağ yakımınızı hızlandıracaktır.

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