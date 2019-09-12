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Tefecilikten alındılar "Allah’ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü kurdukları ve tefecilik yaptıkları gerekçesiyle düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 13 kişi adli makamlara sevk edildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:43
Tefecilikten alındılar "Allah’ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü kurdukları ve tefecilik yaptıkları gerekçesiyle düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 13 kişi adli makamlara sevk edildi. Şahıslar gazetecilerin neden yaptınız sorusuna ise "Allah’ın dediği olur" diyerek cevap verdi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, suç örgütü kurarak tefecilik yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 20 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda hakkında arama kararı bulunan 14 şahıstan 13’ü gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda fişek ile başkaları adına düzenlenmiş çek ve senet ele geçirildi.


Gözaltına alınan 13 şüpheli emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede kendilerini görüntülemek isteyen gazeteciler şüphelilere söz konusu suçu neden işlediklerini sordu. Şüpheliler gazetecilerin sorusuna "Allah’ın dediği olur" diyerek cevap verdi.


Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:43
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