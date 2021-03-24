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Dünya Tedirgin eden gelişme! Hindistan'da görüldü
Dünya

Tedirgin eden gelişme! Hindistan'da görüldü

Asya ülkesi Hindistan'da yeni tip Kovid-19'un "Çift mutant" varyantı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 17:39:00 -
Tedirgin eden gelişme! Hindistan'da görüldü

Hindistan'ın batı eyaletlerinde, Kovid-19'un "Çift mutant" (Double mutant) varyantının görüldüğü bildirildi.

US News'in, Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Sujeet Kumar Singh'in açıklamasına dayandırdığı haberinde, Hindistan'ın Kovid-19'dan en çok etkilenen eyaletlerinden biri olan batıdaki Maharashtra'dan alınan örneklerden 206'sında Kovid-19'un çift mutant varyantının tespit edildiği kaydedildi.

Haberde, yeni varyanta başkent Yeni Delhi'deki 9 örnekte de rastlandığı aktarıldı.

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