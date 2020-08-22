Tedirgin eden açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar kalabilir

Çin'den yayılan ve dünya genelinde ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili tedgirgin eden bir açıklama geldi.

Açıklamanın sahibi ise İngiltere Acil Durum Bilim Danışmanlığı (SAGE) üyesi ve eski Baş Bilim Danışmanı Prof. Dr. Sir Mark Walport.

İngiltere Acil Durum Bilim Danışmanlığı üyesi Walpart, ölümcül koronavirüs salgınının sonsuza kadar var olacağını söyledi.

Konuya ilgili iddiasını bir adım öteye taşıyan Sir Mark Walport, insanların salgından korunmak için düzenli bir aşıya ihtiyacı olabileceğini belirtti.

İngiltere Acil Durum Bilim Danışmanlığı (SAGE) üyesi ve eski Baş Bilim Danışmanı Prof. Dr. Sir Mark Walport, açıklaması şu sözlerle tamamladı:

"Bu, bir şekilde sonsuza dek bizimle olacak ve neredeyse kesinlikle tekrarlanan aşılar gerektirecek bir virüs. Yani biraz grip gibi, insanların düzenli aralıklarla yeniden aşılanmaya ihtiyacı olacak"